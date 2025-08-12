Trump rencontre le patron d'Intel après avoir appelé à sa démission

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Donald Trump a annoncé lundi avoir eu une rencontre "très intéressante" avec Lip-Bu Tan, le patron de l'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel, quelques jours après avoir appelé à sa démission à cause d'accusations sur ses liens avec la Chine.

"J'ai rencontré M. Lip-Bu Tan, avec le ministre du Commerce Howard Lutnick et le ministre des Finances Scott Bessent. La rencontre a été très intéressante", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, saluant en outre "l'incroyable succès" et "ascension" du dirigeant d'Intel.

Le chef d'Etat a assuré jeudi, toujours sur son réseau, que le directeur général "fait face à un grave conflit d'intérêts" et devrait donc "démissionner immédiatement".

Le sénateur de l'Arkansas (centre) Tom Cotton venait d'accuser M. Tan d'être resté impliqué dans des entreprises qui "ont des liens avec le Parti communiste chinois et l'Armée de libération du peuple", dans un courrier au président du groupe californien, Frank Yeary.

Washington et Pékin sont engagés dans une guerre commerciale intense et dans la course à l'intelligence artificielle (IA), qui nécessite notamment des puces de pointe. La conception des semiconducteurs et des modèles d'IA les plus avancés est concentrée aux Etats-Unis, tandis que la production des composants a principalement lieu en Asie.

Américain né en Malaisie, Lip-Bu Tan, 65 ans, a pris la tête d'Intel mi-mars, alors que l'entreprise, autrefois leader sur son marché, essaie de rattraper son retard dans l'IA par rapport à ses concurrents désormais dominants, Nvidia en tête.

"Je veux être absolument clair: en plus de 40 ans dans le secteur, j'ai noué des relations dans le monde entier et (...) j'ai toujours travaillé dans le respect des normes juridiques et éthiques les plus strictes", s'est défendu jeudi le patron dans un message aux employés d'Intel rendu public par l'entreprise.

Il a également assuré qu'il "partage pleinement l'engagement du président à promouvoir la sécurité nationale et économique des Etats-Unis", insistant sur son "amour" pour l'Amérique et pour Intel.

"M. Tan et les membres de mon Cabinet vont passer du temps ensemble et me faire des suggestions la semaine prochaine", a précisé Donald Trump lundi.

Intel a de son côté évoqué "un échange franc et constructif" entre les deux hommes sur l'engagement de l'entreprise "à renforcer le leadership technologique et industriel des Etats-Unis", dans un bref communiqué.

"Nous saluons le leadership affirmé du président pour faire progresser ces priorités essentielles et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec lui et son administration", a continué le groupe.