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Trump rejette l'idée d'un cessez-le-feu dans le conflit avec l'Iran
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 21:18

Le président américain Donald Trump a exclu toute possibilité de cessez-le-feu dans le conflit en cours avec l'Iran. Cette position intervient alors que les tensions militaires continuent de s'intensifier dans la région.

Donald Trump a déclaré ne pas être favorable à un cessez-le-feu dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, qui dure depuis près de trois semaines. S'exprimant à la Maison Blanche, il a affirmé privilégier la poursuite des opérations militaires plutôt qu'un arrêt des hostilités, estimant qu'un cessez-le-feu n'était pas approprié dans le contexte actuel. Le président a également minimisé les capacités militaires iraniennes, évoquant un manque de moyens navals et aériens.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit s'étend à l'échelle régionale et que les tensions continuent de croître. Donald Trump a indiqué qu'il n'envisageait pas, à ce stade, l'envoi de troupes terrestres en Iran. Toutefois, selon plusieurs informations de presse, le Pentagone prévoit le déploiement de jusqu'à 2.500 Marines supplémentaires au Moyen-Orient, marquant une nouvelle montée en puissance militaire américaine dans la zone.

La position du président américain illustre un durcissement de la stratégie américaine face à l'Iran, dans un contexte où les perspectives de désescalade apparaissent limitées. Cette évolution alimente les inquiétudes sur une possible aggravation du conflit et ses répercussions sur la stabilité régionale.

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