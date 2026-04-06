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Trump propose de supprimer 9 400 employés de la TSA et de réduire le budget de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La Maison-Blanche propose de supprimer plus de 9 400 emplois et un peu plus de 1,5 milliard de dollars à l'Administration de la sécurité des transports (TSA), qui emploie 60 000 personnes et gère les opérations de sécurité dans les aéroports, selon des documents budgétaires.

Ces informations figurent dans un document budgétaire du ministère de la sécurité intérieure, qui supervise la TSA, et qui fait partie de la proposition de budget de la Maison-Blanche pour le prochain exercice fiscal.

Le Congrès tiendra des auditions sur la demande de budget de la Maison-Blanche dans le courant du mois, les législateurs s'efforçant de parvenir à un nouvel accord budgétaire avant la fin de l'exercice fiscal, le 30 septembre. Certains législateurs républicains ont fait pression pour privatiser complètement la TSA.

Les détails du budget n'ont rien à voir avec l'impasse budgétaire dans laquelle se trouve le Congrès au sujet du ministère de la sécurité intérieure pour l'année en cours, qui a entraîné des retards dans les aéroports, les employés de la TSA n'ayant pas reçu de chèque de paie.

Vendredi, le président Donald Trump a proposé d'obliger les petits aéroports à faire appel à des agents de sécurité privés à la place de la TSA, première étape vers la privatisation de l'agence créée après les attentats du 11 septembre 2001. La Maison Blanche a déclaré que ce changement réduirait la masse salariale de la TSA de plus de 4 500 emplois. La TSA propose de supprimer 4 800 emplois supplémentaires en améliorant l'efficacité, en mettant fin à la présence de personnel dans les couloirs de sortie et en éliminant les redondances.

Les réductions d'effectifs permettraient d'économiser plus de 500 millions de dollars sur les coûts de l'agence.

La proposition réduirait d'environ 20 % le budget de 7,8 milliards de dollars de l'agence et intervient après que la TSA a perdu plus de 1 600 employés lors des interruptions de financement du gouvernement à l'automne dernier et au printemps. La TSA emploie environ 50 000 agents de sécurité dans les aéroports américains.

M. Trump a critiqué la TSA. Il a licencié son directeur, David Pekoske, dès le premier jour de son mandat en 2025 et n'a jamais nommé de remplaçant.

L'année dernière, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle souhaitait réduire le financement de la TSA de 247 millions de dollars, estimant que "la TSA a constamment échoué aux audits tout en mettant en œuvre des mesures de contrôle intrusives qui portent atteinte à la vie privée et à la dignité des Américains".

L'administration Biden avait augmenté la taille de la TSA. La TSA a contrôlé 904 millions de passagers en 2024, ce qui constitue un record et une augmentation de 5 % par rapport à 2023.

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