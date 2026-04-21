Trump prolonge la trêve avec l'Iran sur fond de divisions internes
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 22:43
Donald Trump a précisé que cette prolongation faisait suite à une demande des autorités pakistanaises, notamment du maréchal Asim Munir et du Premier ministre Shehbaz Sharif. Il a indiqué avoir ordonné à l'armée américaine de conserver le blocus tout en restant pleinement opérationnelle. Le cessez-le-feu restera en vigueur jusqu'à la présentation d'une proposition iranienne et à la conclusion des discussions, quelle qu'en soit l'issue. Cette position souligne une attente de clarification politique à Téhéran avant toute reprise des hostilités ou avancée diplomatique.
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