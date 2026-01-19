Trump prêt à rétablir des droits de douane en cas de revers judiciaire
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 17:37
Le litige concerne un ensemble de droits de douane désormais contestés sur le plan juridique. La Cour suprême pourrait se prononcer sur ce dossier dès mardi. L'issue du recours pourrait constituer un précédent significatif quant à l'étendue des pouvoirs du président, notamment en matière de commerce international.
Cette affaire intervient dans un contexte de durcissement des positions commerciales américaines depuis la réélection de Trump en janvier 2025. Une décision de la Cour limitant l'action présidentielle pourrait remettre en cause d'autres mesures exécutives. L'administration n'a pas encore commenté officiellement ces informations, révélées à la veille d'un possible jugement.
