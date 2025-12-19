Trump préconise l'alunissage d'un astronaute en 2028 dans un décret d'envergure sur l'espace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a inscrit l'objectif des États-Unis de ramener des humains sur la lune d'ici 2028 et de défendre l'espace contre les menaces des armes dans un vaste décret publié jeudi, la première mesure majeure en matière de politique spatiale du deuxième mandat de son administration.

Le décret, publié quelques heures après que l'astronaute privé milliardaire et ancien client de SpaceX, Jared Isaacman , a prêté serment en tant que 15e administrateur de la Nasa, a également réorganisé la coordination de la politique spatiale nationale sous la direction du principal conseiller scientifique de Donald Trump, Michael Kratsios.

Intitulé "ENSURING AMERICAN SPACE SUPERIORITY", le décret demande au Pentagone et aux agences de renseignement américaines de créer une stratégie de sécurité spatiale, préconise l'efficacité des entrepreneurs privés et recherche des démonstrations de technologies de défense antimissile dans le cadre du programme Dôme d'or de Donald Trump.

Il semble qu'il annule le principal organe de coordination de la politique spatiale de la Maison Blanche , le Conseil national de l'espace, un groupe de membres du cabinet que le président a relancé au cours de son premier mandat et qu'il a envisagé de supprimer cette année .

Mais un fonctionnaire de l'administration a déclaré qu'il ne serait pas supprimé et a suggéré qu'il serait maintenu sous l'égide de l'Office of Technology Policy de la Maison Blanche, avec une structure différente dans laquelle le président, plutôt que le vice-président, serait président.

L'objectif de faire atterrir des humains sur la lune d'ici la fin du second mandat de Donald Trump, en 2028, ressemble à la directive que le président avait donnée en 2019, lors de son premier mandat, de faire un retour sur la lune d'ici 2024, plaçant la lune au centre de la politique d'exploration spatiale des États-Unis avec un calendrier que de nombreux acteurs du secteur considéraient comme irréaliste. Les retards de développement et d'essai du système de lancement spatial de la Nasa et du vaisseau de SpaceX ont progressivement repoussé la date cible de l'alunissage.

L'objectif de la Nasa était de 2028 sous l'ancien président Barack Obama.

UN AVANT-POSTE LUNAIRE EN 2030 L'alunissage d'un astronaute en 2028 serait le premier d'une longue série prévue dans le cadre de l'initiative Artemis de la Nasa, qui vise à établir une présence à long terme sur la surface lunaire. Les États-Unis sont en concurrence avec la Chine, qui vise 2030 pour son premier alunissage avec équipage.

Le décret de jeudi prévoit "l'établissement des premiers éléments d'un avant-poste lunaire permanent d'ici à 2030", ce qui renforce l'objectif actuel de la Nasa de développer des bases à long terme utilisant des sources d'énergie nucléaires.

Au début de son second mandat, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises l'envoi de missions vers Mars, alors qu'Elon Musk, un important donateur qui a fait de l'envoi d'humains sur la planète rouge une priorité pour sa société SpaceX, a été un proche conseiller et un puissant tsar de l'efficacité gouvernementale.

Mais cette année, les parlementaires ont lentement remis la Lune au centre de leurs préoccupations, en faisant pression sur Jared Isaacman, alors nommé à la Nasa, pour qu'il s'en tienne au programme lunaire de l'agence, pour lequel des milliards de dollars ont été dépensés.

La Maison Blanche, dans le cadre d'une campagne d'efficacité gouvernementale menée par Musk, a réduit les effectifs de la Nasa de 20 % et a cherché à réduire le budget de l'agence pour 2026 d'environ 25 % par rapport à son budget habituel de 25 milliards de dollars, mettant en péril des dizaines de programmes de sciences spatiales que les scientifiques et certains fonctionnaires considèrent comme des priorités.

Jared Isaacman, qui doit prononcer vendredi son premier discours devant les employés de la Nasa, a déclaré qu'il pensait que l'agence spatiale devrait essayer de viser simultanément la Lune et Mars tout en donnant la priorité à un retour sur la Lune afin de devancer la Chine .

L'objectif d'un alunissage en 2028 dépend fortement de la progression du développement de l'atterrisseur géant Starship de SpaceX, qui a été critiqué par l'ancien administrateur intérimaire de la Nasa pour sa lenteur.