Trump nomme des dirigeants de la tech à un conseil stratégique sur l'IA
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:01
Donald Trump a nommé plusieurs figures majeures du secteur technologique au sein du President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), chargé de conseiller l'exécutif sur les questions scientifiques et technologiques. Parmi les personnalités retenues figurent Jensen Huang, directeur général de Nvidia , Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, ainsi que Larry Ellison, président exécutif d'Oracle. Sergey Brin, cofondateur de Google, et Lisa Su, directrice générale d'AMD, font également partie de cette première liste de 13 membres.
Ce conseil, qui pourrait compter jusqu'à 24 membres, sera co-présidé par David Sacks, en charge de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies à la Maison Blanche, et par Michael Kratsios, conseiller technologique. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'administration de consolider le leadership des États-Unis dans l'IA, considérée comme un enjeu stratégique majeur, notamment face à la Chine.
La composition de ce groupe illustre un rapprochement entre le pouvoir politique et les grandes entreprises du secteur, appelées à jouer un rôle clé dans l'élaboration des politiques publiques. Les entreprises concernées ont globalement salué cette démarche, estimant qu'elle pourrait favoriser l'innovation et renforcer la compétitivité américaine dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.
Valeurs associées
|179,1650 USD
|NASDAQ
|+2,01%
A lire aussi
-
La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'une personne avait été tuée et plusieurs blessées dans une frappe israélienne près d'un camp abritant des déplacés dans le territoire palestinien, où un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis le ... Lire la suite
-
Sarah Mullally quitte la cathédrale de Canterbury après avoir été officiellement intronisée comme première femme cheffe spirituelle des anglicans dans le monde, lors d'une cérémonie à la cathédrale de Canterbury, dans le sud-est de l'Angleterre.
-
La passe de trois: la Bourse de Paris a terminé en hausse pour la troisième journée d'affilée, portée par des espoirs de négociations au Moyen-Orient et la baisse tangible des prix du pétrole. L'ensemble des valeurs du CAC 40 a progressé en moyenne de 1,33% soit ... Lire la suite
-
Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, l'Iran impose un quasi-blocus du détroit d'Ormuz, tout en affirmant laisser passer les "navires non hostiles". Une entrave au trafic maritime qui interroge sur la légalité de ses actions dans ces eaux stratégiques pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer