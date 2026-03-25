 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump nomme des dirigeants de la tech à un conseil stratégique sur l'IA
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:01

L'administration américaine renforce ses liens avec les grandes entreprises technologiques en intégrant leurs dirigeants à un conseil consultatif. L'objectif est d'accélérer le développement de l'intelligence artificielle face à la concurrence internationale.

Donald Trump a nommé plusieurs figures majeures du secteur technologique au sein du President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), chargé de conseiller l'exécutif sur les questions scientifiques et technologiques. Parmi les personnalités retenues figurent Jensen Huang, directeur général de Nvidia , Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, ainsi que Larry Ellison, président exécutif d'Oracle. Sergey Brin, cofondateur de Google, et Lisa Su, directrice générale d'AMD, font également partie de cette première liste de 13 membres.

Ce conseil, qui pourrait compter jusqu'à 24 membres, sera co-présidé par David Sacks, en charge de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies à la Maison Blanche, et par Michael Kratsios, conseiller technologique. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'administration de consolider le leadership des États-Unis dans l'IA, considérée comme un enjeu stratégique majeur, notamment face à la Chine.

La composition de ce groupe illustre un rapprochement entre le pouvoir politique et les grandes entreprises du secteur, appelées à jouer un rôle clé dans l'élaboration des politiques publiques. Les entreprises concernées ont globalement salué cette démarche, estimant qu'elle pourrait favoriser l'innovation et renforcer la compétitivité américaine dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.

Valeurs associées

NVIDIA
179,1650 USD NASDAQ +2,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank