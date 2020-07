Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump n'enverra pas d'agents fédéraux maintenir l'ordre à New York - Cuomo Reuters • 23/07/2020 à 18:35









NEW YORK, 23 juillet (Reuters) - Donald Trump n'enverra pas d'agents fédéraux à New York, a déclaré jeudi le gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo, qui explique que la ville est pour l'instant capable de surmonter la hausse de la délinquance. "J'ai eu une conversation avec le président. Il a dit qu'il n'enverrait pas de forces à New York, il n'a pas dit que cette décision était gravée dans le marbre, mais il a dit qu'il en parlerait avant de faire quoi que ce soit", a dit Andrew Cuomo. Donald Trump a dévoilé mercredi un plan prévoyant de nouveaux déploiements d'agents fédéraux dans des villes américaines afin de lutter contre les crimes violents, une nouvelle étape dans la ligne dure adoptée par le président américain en matière de sécurité en amont de l'élection présidentielle de novembre. Andrew Cuomo a prévenu jeudi qu'il contesterait devant la justice tout envoi d'agents fédéraux à New York, jugeant qu'une telle décision serait anticonstitutionnelle. (Maria Caspani; version française Nicolas Delame)

