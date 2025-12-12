Trump menace de couper le financement des États à cause des réglementations sur l'IA

Selon M. Trump, les règles des États freinent l'innovation

L'administration doit agir avec le Congrès pour élaborer une norme nationale, selon M. Trump

Les critiques affirment que le décret de Trump créera un "Far West sans loi"

par Andrea Shalal, Jody Godoy et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il refuserait le financement fédéral de la large bande aux États dont les lois régissant l'intelligence artificielle sont jugées par son administration comme freinant la domination américaine dans cette technologie.

"Nous voulons avoir une source centrale d'approbation", a déclaré M. Trump aux journalistes, entouré de ses principaux conseillers, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, en faisant valoir que 50 régimes réglementaires différents entravent la croissance de l'industrie naissante.

"Pour gagner, les entreprises américaines spécialisées dans l'IA doivent être libres d'innover sans être soumises à une réglementation pesante", a déclaré le décret, ajoutant que la mosaïque actuelle de régimes réglementaires différents rendait la conformité plus difficile, en particulier pour les start-ups.

M. Trump a considéré l'IA comme une technologie essentielle, travaillant en étroite collaboration avec les entreprises américaines pour stimuler les investissements dans un secteur où la Chine a également fait de grands progrès. Mais ses détracteurs craignent qu'un développement sans entrave ne rende les Américains vulnérables.

Le décret reflète également l'attaque plus large de l'administration Trump contre les efforts de lutte contre la discrimination, s'en prenant à des États comme le Colorado qui ont cherché à empêcher le langage discriminatoire d'être intégré dans les modèles d'IA. De tels efforts pourraient entraîner un "biais idéologique" et produire de faux résultats, selon le décret.

Le décret donnera à l'administration Trump les moyens de repousser les réglementations étatiques les plus "onéreuses", a déclaré David Sacks, conseiller de la Maison-Blanche en matière d'IA. L'administration ne s'opposera pas aux règles régissant l'IA qui concernent la sécurité des enfants, a-t-il ajouté.

Le décret charge le secrétaire au Commerce d'évaluer les lois des États pour déterminer si elles sont en conflit avec les priorités de M. Trump en matière d'IA et d'empêcher les États en conflit d'accéder au fonds de 42 milliards de dollars pour l'accès et le déploiement de l'équité en matière de large bande.

Le représentant démocrate Don Beyer, qui copréside un groupe de travail bipartisan sur l'IA, a déclaré que le décret étoufferait les réformes en matière de sécurité adoptées par les États et créerait "un environnement de Far West sans loi pour les entreprises d'IA qui mettrait les Américains en danger".

Il a averti que le décret réduirait la probabilité d'une action du Congrès et violerait probablement le 10e amendement, qui stipule que tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement attribués au gouvernement fédéral appartiennent aux États ou au peuple.

Le décret de M. Trump demande à son administration de collaborer avec le Congrès pour élaborer une norme nationale interdisant les lois des États qui entrent en conflit avec la politique fédérale, protégeant les enfants, empêchant la censure, respectant les droits d'auteur et protégeant les communautés.

En attendant qu'une telle norme soit mise en place, le décret prévoit des actions visant à "contrôler les lois les plus onéreuses et les plus excessives émanant des États, qui menacent de paralyser l'innovation".

Les principaux acteurs de l'IA, dont OpenAI, fabricant de ChatGPT, Google, Meta Platforms META.O et la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ont déclaré que c'était au gouvernement fédéral, et non aux États, de réglementer le secteur.

Pourtant, les dirigeants des États des deux principaux partis politiques ont déclaré qu'ils avaient besoin de pouvoir pour mettre en place des garde-fous autour de l'IA, d'autant plus que le Congrès n'a jamais réussi à adopter des lois régissant l'industrie technologique.

Le mois dernier, l'État de New York a été le premier à adopter une loi obligeant les détaillants en ligne qui pratiquent des "prix de surveillance" à divulguer l'utilisation qu'ils font des algorithmes et des données personnelles de leurs clients. La Californie et les législateurs de Washington envisagent d'interdire ces méthodes, également connues sous le nom de "tarification personnalisée".

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a proposé une déclaration des droits de l'IA qui inclut la confidentialité des données, le contrôle parental et la protection des consommateurs. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dont l'État abrite plusieurs grandes entreprises d'IA, a signé cette année un projet de loi exigeant des grands développeurs d'IA qu'ils expliquent leurs plans pour atténuer les risques catastrophiques potentiels .

D'autres États ont adopté des lois interdisant les images sexuelles non consensuelles générées par l'IA et les "deepfakes" politiques non autorisés.