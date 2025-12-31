Trump Media va distribuer un nouveau jeton numérique à ses actionnaires

Trump Media and Technology Group

DJT.O a déclaré mercredi qu'il distribuerait un nouveau jeton numérique à ses actionnaires en partenariat avec Crypto.com.

Les actions de la société, qui exploite la plateforme de médias sociaux Truth Social, étaient en hausse de 4 % dans la matinée.