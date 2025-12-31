 Aller au contenu principal
Trump Media va distribuer un nouveau jeton numérique à ses actionnaires
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump Media and Technology Group

DJT.O a déclaré mercredi qu'il distribuerait un nouveau jeton numérique à ses actionnaires en partenariat avec Crypto.com.

Les actions de la société, qui exploite la plateforme de médias sociaux Truth Social, étaient en hausse de 4 % dans la matinée.

Devises

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
13,0640 USD NASDAQ +3,93%
