 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump Media sur orbite après une fusion de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies
information fournie par AOF 18/12/2025 à 14:44

(AOF) - Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.

TAE Technologies, qui est soutenue par Alphabet et Chevron, vise à développer et à vendre des systèmes de faisceaux neutres de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes d'une manière plus rentable.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
10,4700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank