Trump Media sur orbite après une fusion de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies

(AOF) - Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.
TAE Technologies, qui est soutenue par Alphabet et Chevron, vise à développer et à vendre des systèmes de faisceaux neutres de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes d'une manière plus rentable.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer