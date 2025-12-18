Trump Media sur orbite après une fusion de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies

(AOF) - Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.

TAE Technologies, qui est soutenue par Alphabet et Chevron, vise à développer et à vendre des systèmes de faisceaux neutres de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes d'une manière plus rentable.

AOF - EN SAVOIR PLUS