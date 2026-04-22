Trump Media nomme Kevin McGurn, vétéran des médias, au poste de directeur général par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Trump Media & Technology Group DJT.O , connu pour sa plateforme Truth Social, a nommé mardi Kevin McGurn, vétéran de l'industrie, au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat.

McGurn, qui est conseiller de Trump Media depuis décembre 2024, a plus de deux décennies d'expérience de leadership dans les grandes entreprises de médias et de technologie. Il succédera à l'actuel directeur général Devin Nunes.

Trump Media a été confronté à des difficultés pour développer ses activités dans le domaine des médias, face à la concurrence de réseaux sociaux plus importants et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs.

Le président américain Donald Trump utilise fréquemment Truth Social pour faire des annonces politiques et personnelles majeures, telles que sa campagne présidentielle de 2024 et les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

M. McGurn apporte une "forte compréhension des opérations et des priorités stratégiques de Trump Media", a déclaré Donald Trump Jr. dans un communiqué.

M. Nunes a démissionné du Congrès en 2022 pour devenir directeur général de l'entreprise de médias sociaux de M. Trump. Il a supervisé l'acquisition par Trump Media de TAE Technologies, soutenu par Google, pour un montant de 6 milliards de dollars, ajoutant ainsi la technologie de fusion aux diverses entreprises de la famille Trump.

Eric Swider , figure clé de la cotation en bourse de Trump Media, a démissionné de son conseil d'administration au début du mois.