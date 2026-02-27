Trump Media envisage de transformer Truth Social en société publique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout de contexte et de détails dans l'ensemble du texte)

Trump Media & Technology Group

DJT.O , fondé par le président américain Donald Trump, envisage de transformer sa plateforme de médias sociaux Truth Social en une société cotée en bourse.

TMTG est en discussion avec TAE Technologies et Texas Ventures Acquisition III au sujet de la transaction proposée, a déclaré la société vendredi.

Selon cette proposition, les actions de la société issue de la scission seront distribuées aux actionnaires éligibles de TMTG, après quoi la nouvelle entité fusionnera avec une société d'acquisition à vocation spéciale.

Une telle transaction séparerait les actifs de TMTG dans le domaine des médias sociaux et des médias numériques de son entreprise d'énergie de fusion récemment annoncée, divisant ainsi la société en deux entreprises cotées en bourse avec des stratégies distinctes.

Fondée par le président Donald Trump et connue pour sa plateforme Truth Social destinée à un public conservateur, TMTG a dû faire face à des difficultés pour développer ses activités médiatiques face à la concurrence de réseaux sociaux plus importants et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs.

Elle cherche désormais à se repositionner au-delà de sa plateforme Truth Social et à exploiter l'intérêt des investisseurs pour les technologies énergétiques émergentes.

TMTG a déclaré qu'aucun accord définitif n'a été conclu sur la scission et que les discussions se poursuivent.

Les actions de la société ont baissé de plus de 3 % dans les échanges de l'après-midi. En décembre, TMTG a accepté de fusionner avec TAE dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, marquant ainsi un tournant vers l'énergie de fusion et la création d'une société cotée en bourse axée sur le développement de centrales électriques à grande échelle pour aider à répondre à la demande croissante d'électricité, y compris celle des centres de données d'IA.

TAE Technologies est une société privée californienne qui développe une technologie de fusion nucléaire avancée. Elle a levé plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Google GOOGL.O d'Alphabet et Chevron CVX.N .

La startup se concentre sur une forme de fusion conçue pour produire de l'électricité sans libérer de grandes quantités de radiations neutroniques, réduisant ainsi les déchets radioactifs.