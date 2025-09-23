Trump lie l'autisme au Tylenol et aux vaccins, des affirmations qui ne sont pas étayées par la science

Trump met en garde les femmes enceintes contre l'utilisation du Tylenol

Le fabricant du Tylenol et les scientifiques affirment que les preuves montrent que les allégations sont sans fondement

L'approbation de la leucovorine repose sur des études non concluantes, selon les médecins

(Critiques de scientifiques, évolution de l'action, chercheurs..) par Jeff Mason, Ahmed Aboulenein et Julie Steenhuysen

Le présidentaméricain Donald Trump a établi lundi un lien entre l'autisme et l'utilisation de vaccins pendant l'enfance et la prise d'un analgésique populaire, le Tylenol, par les femmes enceintes, élevant des affirmations non étayées par des preuves scientifiques au premier plan de la politique de santé des États-Unis.

Lors d'une conférence de presse extraordinaire à la Maison Blanche, le président républicain a donné des conseils médicaux aux femmes enceintes et aux parents de jeunes enfants, leur recommandant à plusieurs reprises de ne pas utiliser ou administrer l'analgésique et suggérant que les vaccins courants ne soient pas pris ensemble ou si tôt dans la vie d'un enfant.

Les conseils de M. Trump, qui a reconnu ne pas être médecin, vont à l'encontre de ceux des sociétés médicales, qui citent les données de nombreuses études montrant que l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol, joue un rôle sûr dans le bien-être des femmes enceintes.

"Je veux dire les choses telles qu'elles sont: ne prenez pas de Tylenol. Ne le prenez pas", a déclaré M. Trump. "D'autres choses que nous recommandons, ou en tout cas que je recommande, c'est (...) de ne pas les laisser pomper votre bébé avec le plus gros tas de choses que vous ayez jamais vu dans votre vie", a-t-il ajouté, en faisant référence aux vaccins.

L'ADMINISTRATION TRUMP SOUTIENT LA LEUCOVORINE COMME TRAITEMENT

L'équipe de M. Trump a proposé la leucovorine, une forme d'acide folique, comme traitement des symptômes de l'autisme.

Des dizaines de groupes médicaux, de recherche et de défense de l'autisme, dont l'Académie américaine de pédiatrie et le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, ont décrié l'annonce du président.

"Les données citées n'étayent pas l'affirmation selon laquelle le Tylenol cause l'autisme et la leucovorine est un remède, et ne font qu'alimenter la peur et suggérer faussement l'espoir alors qu'il n'y a pas de réponse simple", a déclaré la Coalition des scientifiques de l'autisme dans un communiqué.

Aux côtés du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, un critique des vaccins qui a affirmé qu'aucun vaccin n'était sûr, M. Trump a appelé à un réexamen du lien entre les vaccins et l'autisme, une théorie qui a été maintes fois démentie.

"Nous pensons qu'une science indépendante et solide montre clairement que la prise d'acétaminophène ne provoque pas l'autisme. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec toute suggestion contraire et nous sommes profondément préoccupés par le risque sanitaire que cela représente pour les futures mères et les parents", a déclaré Kenvue, le fabricant de Tylenol, dans un communiqué.

LES ACTIONS DE KENVUE SE REDRESSENT EN FIN DE JOURNÉE

Les actions de la société de santé grand public Kenvue ont regagné 5 % en fin de journée après avoir chuté de plus de 7 % au cours de la séance de lundi. L'action a perdu environ 14 % depuis le 5 septembre, date à laquelle le Wall Street Journal a rapporté que Kennedy avait l'intention de lier l'acétaminophène à l'autisme. Kenvue KVUE.N a été séparé de Johnson & Johnson

JNJ.N en 2023.

M. Trump a déclaré qu'il croyait fermement aux vaccins et qu'il avait dirigé, lors de son premier mandat, l'initiative de lutte contre la pandémie visant à accélérer la mise au point du vaccin COVID-19. Il a néanmoins demandé le retrait du mercure des vaccins et a déclaré que les enfants ne devraient pas recevoir le vaccin contre l'hépatite B avant l'âge de 12 ans. Ce vaccin est normalement administré dans les 24 heures qui suivent la naissance. Il a également déclaré que le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole devrait être divisé en troisinjections distinctes.

L'annonce du lien entre le Tylenol et l'autisme n'est pas sans rappeler les points de presse réguliers de M. Trump au cours des premiers mois de la pandémie, lorsqu'il prodiguait fréquemment des conseils qui n'étaient pas fondés sur la science, y compris sa suggestion d'ingérer de l'eau de Javel, dont ses partisans ont dit plus tard qu'elle n'était pas sérieuse.

Au cours des 50 dernières années, on estime que les vaccins essentiels ont sauvé au moins 154 millions de vies, a déclaré Michael J. Nyenhuis, président-directeur général de l'UNICEF USA.

Seul un Américain sur quatre pense que les récentes recommandations de l'administration Trump visant à réduire le nombre de vaccins étaient fondées sur des preuves scientifiques et des faits, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé ce mois-ci.

"Je ne peux pas dire que j'ai jamais connu quelque chose de semblable dans les vaccins", a déclaré le Dr Norman Baylor, ancien directeur de l'Office of Vaccines Research and Review (Bureau de recherche et d'examen des vaccins) de la FDA.

L'ADMINISTRATION TRUMP ANNONCE LES MESURES QU'ELLE COMPTE PRENDRE

L'administration Trump a demandé aux entreprises pharmaceutiques de se préparer à augmenter la production de leucovorine comme traitement pour certains patients atteints d'autisme, a déclaré à la presse Marty Makary, chef de la Food and Drug Administration (FDA).

La FDA a approuvé une version du médicament fabriquée par GSK GSK.L , visant à traiter une condition associée à l'autisme, mais que le fabricant de médicaments ne fabrique plus. Une fois l'utilisation établie, l'administration a déclaré que l'assurance Medicaid pour les personnes à faible revenu couvrirait le médicament pour les symptômes de l'autisme.

La FDA, dans son processus d'approbation, a cité un examen de l'utilisation de la leucovorine chez 40 patients atteints d'un trouble métabolique rare appelé déficience cérébrale en folates, qui peut entraîner une série de symptômes neurologiques, dont certains sont observés chez les personnes autistes.

La FDA a indiqué qu'elle demanderait un changement d'étiquette pour le Tylenol en vente libre et ses versions génériques afin de refléter les preuves suggérant que l'utilisation pendant la grossesse peut être associée à un risque accru de troubles neurologiques tels que l'autisme et le TDAH chez les enfants. La FDA a également envoyé une lettre aux médecins avec un avertissement similaire, mais a déclaré qu'une relation de cause à effet n'avait pas été établie.

LES CHERCHEURS AFFIRMENT QU'IL N'Y A PAS DE LIEN DE CAUSE À EFFET

Les chercheurs affirment à l'adresse qu'il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et l'autisme. Une étude réalisée en 2024 sur près de 2,5 millions d'enfants en Suède n'a trouvé aucun lien de cause à effet entre l'exposition in utero à l'acétaminophène et les troubles du développement neurologique.

En 2025, une analyse de 46 études antérieures a suggéré un lien entre l'exposition prénatale à l'acétaminophène et les risques accrus de ces troubles, mais les chercheurs de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de l'université de Harvard et d'autres ont déclaré que l'étude ne prouvait pas que le médicament était à l'origine de ces troubles.

Ils ont conseillé aux femmes enceintes de continuer à prendre de l'acétaminophène en cas de besoin, à la dose la plus faible possible et pendant la période la plus courte possible. Les responsables de Trump ont cité cette étude et utilisé un langage similaire pour conseiller la quantité de Tylenol à prendre.

"Il est clair que le lien entre le Tylenol et l'autisme n'est pas une question nouvelle - elle a été examinée à de nombreuses reprises et dans de nombreuses études différentes", a déclaré le Dr Diana Schendel, chercheuse sur l'autisme à l'Institut A.J. Drexel de l'autisme, dans un communiqué, soulignant qu'elle aimerait voir quelles nouvelles preuves l'administration apporte. "Sans preuve à l'appui, les annonces deviennent imprudentes et potentiellement nuisibles

Les chercheurs affirment que la leucovorine, utilisée pour traiter certains patients cancéreux sous chimiothérapie, s'est révélée prometteuse dans le cadre de très petits essais, mais que des essais randomisés de grande envergure sont encore nécessaires.

"Il n'y a pas de bonnes preuves de son efficacité. Il existe quelques études, mais elles sont de petite taille et ce ne sont pas les meilleures. Ce n'est donc certainement pas quelque chose que je recommande activement", a déclaré le Dr Audrey Brumback, spécialiste de l'autisme et chercheuse à l'université du Texas à Austin.