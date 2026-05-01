Trump lève les droits de douane sur le whisky britannique pour trinquer au départ du roi Charles

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* Cette décision fait suite à la visite du roi Charles aux États-Unis

* Le ministre britannique du Commerce, Peter Kyle, salue cette initiative

* Trump attribue cette décision à l'influence du roi et de la reine

* Les actions de Diageo, le fabricant de Johnnie Walker, ont augmenté vendredi

(Mise à jour de l'article du 30 avril pour ajouter les actions de Diageo et les commentaires des paragraphes 8 à 10) par Daphne Psaledakis et Christian Martinez

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il levait les droits de douane sur le whisky britannique, en clin d'œil au roi Charles, lors de la dernière journée d'une visite royale célébrant le 250e anniversaire imminent de l'indépendance de cette ancienne colonie.

Le président républicain, qui a utilisé les droits de douane comme un outil de politique étrangère, a déclaré dans un message publié sur Truth Social qu'il allait bientôt supprimer les droits de douane et les restrictions liés à la capacité de l'Écosse à collaborer avec le Kentucky sur le whisky et le bourbon.

Trump a déclaré que cette décision était "en l'honneur du roi et de la reine du Royaume-Uni". Il a vivement loué Charles au cours de sa visite d'État de quatre jours, le qualifiant de "plus grand roi".

Si l'anniversaire constituait la raison officielle de ce voyage, celui-ci visait également à resserrer les liens entre les deux pays, récemment mis à rude épreuve par le refus de la Grande-Bretagne, ainsi que d'autres alliés européens, de se joindre à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui dure depuis deux mois.

"Les gens souhaitaient cela depuis longtemps, car il y avait eu d'importants échanges commerciaux entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les tonneaux en bois utilisés", a déclaré Trump dans son message.

"Le roi et la reine m'ont convaincu de faire quelque chose que personne d'autre n’avait réussi à faire, sans même vraiment me le demander! C’est un immense honneur de les accueillir tous les deux aux États-Unis."

L'INDUSTRIE BRITANNIQUE DU WHISKY ÉCOSSAIS LÈVE SON VERRE

Le ministre britannique du Commerce, Peter Kyle, s'est félicité de cette initiative. "C'est une excellente nouvelle pour notre industrie du whisky écossais, qui représente près d'un milliard de livres sterling d'exportations et soutient des milliers d'emplois à travers le Royaume-Uni", a déclaré M. Kyle.

Le premier producteur mondial de spiritueux et propriétaire de la marque Johnnie Walker, Diageo DGE.L , a déclaré vendredi qu'il accueillait "chaleureusement" la nouvelle selon laquelle les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient convenu de rétablir le commerce en franchise de droits pour le whisky écossais.

Les actions de Diageo, cotées à Londres, qui ont souffert des droits de douane américains et d'un ralentissement des ventes, ont bondi de près de 3 % en début de séance vendredi, un coup de pouce pour l'entreprise britannique qui considère l'Amérique du Nord comme son plus grand marché.

"Nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour conclure cet accord et soutenir notre secteur", a ajouté un porte-parole de Diageo.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré que Charles "exprime sa sincère gratitude" pour cette décision, ajoutant qu'elle ferait une différence importante pour l'industrie britannique du whisky.

"Sa Majesté lèvera son verre à la prévenance et à la généreuse hospitalité du président alors qu'il quittera les États-Unis après une visite d’État des plus agréables pour Leurs Majestés en cette année anniversaire particulière", a déclaré le porte-parole.