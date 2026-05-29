Trump fixe ses conditions pour un accord avec l'Iran avant une décision imminente

Donald Trump a déclaré être sur le point de prendre une "décision finale" concernant un éventuel accord avec l'Iran destiné à mettre fin au conflit qui oppose les deux pays depuis trois mois. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a indiqué qu'il se rendait dans la Situation Room de la Maison-Blanche afin d'arrêter sa position, alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Téhéran.

Le président a détaillé plusieurs conditions qu'il juge indispensables à tout accord. Il exige notamment que l'Iran renonce définitivement à toute arme nucléaire et accepte la réouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale internationale, sans restriction ni péage. Donald Trump a également annoncé que le blocus naval américain dans le golfe d'Oman serait levé, sans préciser si cette mesure dépendait du respect préalable des autres exigences formulées par Washington.

Trump a aussi évoqué le traitement des matières nucléaires enrichies présentes sur les sites iraniens visés par des frappes américaines l'an dernier. Selon lui, ces matériaux seraient extraits sous supervision internationale puis détruits en coopération avec l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président a indiqué que plusieurs autres points avaient déjà fait l'objet d'un accord entre les parties, tout en précisant qu'aucun versement financier ne serait effectué "jusqu'à nouvel ordre".