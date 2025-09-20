Trump évoque des progrès sur TikTok et annonce qu'il ira en Chine

Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )

Donald Trump a jugé vendredi après un appel avec Xi Jinping que la signature d'un accord sur TikTok pouvait désormais être une "simple formalité" et assuré qu'il se rendrait en Chine, Pékin publiant un compte-rendu bien plus mesuré des discussions.

Le président américain avait dit jeudi vouloir, grâce à cette conversation téléphonique, "finaliser" la cession des activités aux Etats-Unis de la très populaire application de vidéos à un consortium d'investisseurs américains.

TikTok est la propriété du groupe chinois ByteDance.

"Nous avons fait des progrès sur beaucoup de sujets très importants dont le commerce, le fentanyl, la nécessité de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et le feu vert à l'accord sur TikTok", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a ensuite déclaré devant la presse que l'accord concernant la plateforme était "en bonne voie".

Il a toutefois précisé qu'il n'était pas certain que la transaction ait été entièrement approuvée. "Nous devons la faire signer", a-t-il déclaré. "Je suppose que cela pourrait être une simple formalité."

Sur une tonalité bien plus neutre, le président chinois a demandé à son homologue d'éviter les restrictions commerciales "unilatérales", selon un compte-rendu de l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Xi Jinping a appelé Donald Trump à préserver un climat "ouvert, équitable et non discriminatoire" pour les entreprises chinoises comme TikTok au cours de cet appel téléphonique jugé "constructif".

- Visite en 2026? -

Les deux hommes ont convenu de se voir en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud, a assuré M. Trump. Il a ajouté qu'ils se reparleraient aussi par téléphone.

Le républicain de 79 ans a ajouté, après un échange qualifié de "très productif" avec son homologue chinois, qu'il irait en Chine "tôt l'année prochaine" et que Xi Jinping viendrait aux Etats-Unis "au moment qui conviendra".

Il s'agissait du second entretien téléphonique entre les deux hommes depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, et du troisième depuis le début de l'année, en comptant un appel en date du 17 janvier.

Le président américain avait déjà assuré mardi, sans beaucoup de précisions, qu'un accord avait été trouvé avec Pékin pour la reprise des activités américaines de TikTok.

Le sort aux Etats-Unis de la populaire plate-forme de vidéos TikTok, propriété du chinois Bytedance, sera peut-être "finalisé" lors de l'échange vendredi, a aussi déclaré Donald Trump ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le Wall Street Journal a évoqué un consortium comprenant le géant technologique Oracle et les fonds d'investissement californiens Silver Lake et Andreessen Horowitz.

En attendant, Donald Trump a encore repoussé l'entrée en vigueur de l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis, prévue initialement en janvier par une loi du Congrès.

Cette interdiction, au nom de la sécurité nationale, avait été décidée pendant le mandat de son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Donald Trump estime que TikTok l'a aidé à doper sa popularité auprès des jeunes Américains pendant la dernière campagne présidentielle.

- "Continuer à servir" -

Après l'appel entre les deux présidents, ByteDance les a remercié samedi pour "l'attention" qu'ils portaient à la plateforme.

"ByteDance poursuivra les travaux concernés conformément aux exigences de la législation chinoise, afin que la branche américaine de TikTok puisse continuer à servir ses nombreux utilisateurs aux Etats-Unis", a-t-elle sobrement indiqué dans un communiqué.

Les tensions commerciales sino-américaines ont connu des hauts et des bas en 2025.

Au cours de l'année, les droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux Etats-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine.

Cette trêve commerciale doit durer jusqu'au 10 novembre.

Sur la guerre en Ukraine, Donald Trump a appelé à plusieurs reprises les pays européens à sanctionner la Chine pour ses achats de pétrole russe.

"S'ils faisaient cela je pense que la guerre (en Ukraine) s'arrêterait peut-être", a-t-il déclaré jeudi sur Fox News.

Donald Trump a imposé des droits de douane punitifs à l'Inde à cause de ses achats d'or noir auprès de Moscou, mais n'a pas pris la même mesure contre la Chine.