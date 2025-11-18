Trump envisage la possibilité d'un accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il pouvait envisager un accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie saoudite, alors qu'il accueille les dirigeants de ce pays pour une visite à la Maison Blanche.