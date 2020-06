Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit que les USA vont retirer des soldats d'Allemagne Reuters • 15/06/2020 à 23:55









(Ajoute citation Trump) WASHINGTON, 15 juin (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis allaient ramener le nombre de leurs soldats stationnés en Allemagne à 25.000, contre environ 34.500 actuellement. S'exprimant devant la presse, le président américain s'est plaint que les dépenses militaires de l'Allemagne ne soient pas au niveau requis par son appartenance à l'Otan. "Nous protégeons l'Allemagne alors qu'elle est négligente. Cela n'a pas de sens. Je dis donc que nous allons diminuer le nombre de nos soldats à 25.000", a déclaré Trump. Tant que l'Allemagne n'augmentera pas son budget militaire, les Etats-Unis retireront leurs troupes de son territoire, a-t-il dit. (Jeff Mason version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)

