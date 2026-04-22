Trump dit qu'il se "souviendra" des entreprises qui ne demandent pas le remboursement des droits de douane

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* Trump laisse entendre que les entreprises auraient intérêt à s'abstenir de demander des remboursements de droits de douane

* Apple, Amazon, Target, Walmart n'ont pas intenté de procès au sujet des droits de douane

* L'agence des douanes a commencé à accepter les demandes de remboursement par voie électronique

* Jusqu'à 166 milliards de dollars de droits de douane perçus peuvent faire l'objet d'un remboursement

(Ajout de détails sur la divulgation des tarifs douaniers d'Apple et sur les avertissements de Trump aux grands détaillants, paragraphes 13 et 14) par David Lawder, Timothy Aeppel et Arriana McLymore

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il "se souviendrait" des entreprises qui ne demanderaient pas le remboursement des paiements qu'elles ont effectués au titre de ses droits de douane jugés illégaux par la Cour suprême , bien qu'il n'ait pas précisé comment les entreprises pourraient bénéficier en s'abstenant d'utiliser le nouveau portail de remboursement du gouvernement américain.

Un jour après que l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières a commencé à accepter les demandes de remboursement électronique des importateurs, M. Trump a déclaré à CNBC qu'il était heureux d'entendre les rapports des médias selon lesquels Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et d'autres grandes entreprises n'ont pas encore demandé de remboursements.

"C'est brillant s'ils ne le font pas", a déclaré M. Trump lors d'une conversation téléphonique avec les présentateurs de CNBC qui a été diffusée en direct.

"S'ils ne le font pas, je me souviendrai d'eux. Je vous le dis, parce que je cherche à rendre ce pays fort", a déclaré le président républicain.

Il s'agit d'environ 166 milliards de dollars perçus par le gouvernement auprès des importateurs américains au titre des droits de douane que M. Trump avait imposés l'année dernière en vertu d'une loi de 1977 appelée "International Emergency Economic Powers Act" (loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale), destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale. La Cour suprême a annulé ces droits de douane en février, estimant que M. Trump avait outrepassé ses pouvoirs.

M. Trump, qui a qualifié de patriotique le paiement des droits de douane par les importateurs américains, a semblé mardi qualifier d'"ennemi" les entreprises américaines qui demandent des remboursements.

"Dans de nombreux cas, l'ennemi - l'ennemi - reçoit cet argent", a déclaré M. Trump, faisant apparemment référence à ces entreprises.

"Les gens qui ont détesté les États-Unis, nous leur donnons des chèques pour des milliards de dollars. C'est vraiment triste à voir", a ajouté M. Trump, sans nommer les entreprises ou les pays d'origine des produits importés.

M. Trump a déclaré que la Cour suprême "aurait pu nous aider" en confirmant ses droits de douane globaux.

Apple, Amazon, Target TGT.N et Walmart WMT.O n'ont pas rejoint d'autres grandes entreprises telles que Costco COST.O , FedEx FDX.N et Mondelez MDLZ.O pour poursuivre le gouvernement américain afin de préserver leur capacité à obtenir des remboursements. Elles peuvent toujours soumettre des demandes via le portail du CBP, appelé CAPE.

Certains experts considèrent l'approche discrète de certaines entreprises comme une tentative d'éviter l'ire de M. Trump.

Les représentants d'Apple, d'Amazon, de Target et de Walmart n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Apple a révélé que les droits de douane avaient augmenté ses coûts l'année dernière d'environ 3,3 milliards de dollars. Les grands détaillants ont été moins précis quant à l'impact des droits de douane sur leurs résultats.

En mai dernier, M. Trump a demandé à Walmart de "manger les droits de douane" au lieu d'augmenter ses prix, et son administration a accusé Amazon de commettre un "acte hostile et politique" à la suite d'informations selon lesquelles l'entreprise avait envisagé d'intégrer des suppléments tarifaires dans les prix de sa division à bas prix Haul .

LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT AFFLUENT

À la suite de l'arrêt de la Cour suprême sur les droits de douane, le juge Richard Eaton du Tribunal américain du commerce international, basé à New York, a ordonné au gouvernement de rembourser les droits de douane payés par les importateurs. Pour se conformer à cette décision, le CBP a créé le système automatisé CAPE pour recevoir et traiter les remboursements. Il a été lancé le lundi , en général sans problème majeur.

Mais mardi, M. Eaton a émis un sursis temporaire de son ordonnance, ordonnant au CBP de soumettre un rapport d'avancement sur la première phase de son système de traitement des remboursements d'ici le 28 avril.

Le juge a ordonné ce sursis après que les fournisseurs de cautions douanières ont déposé un dossier juridique demandant la possibilité de demander les remboursements des importateurs qui n'ont pas respecté leurs obligations ou qui ont cessé leurs activités. Les cautions douanières sont exigées pour les importations aux États-Unis d'une valeur supérieure à 2 500 dollars afin de garantir le paiement des droits de douane. Le système de remboursement n'a pas été conçu pour inclure les sociétés de cautionnement.

Le portail continuait d'accepter les demandes de remboursement mardi, malgré le sursis du juge, selon Lynlee Brown, partenaire en commerce international du cabinet d'experts-comptables EY.

Les remboursements ne devraient pas être effectués avant 60 à 90 jours après l'acceptation des demandes de remboursement par le CBP.

Le CBP n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'état d'avancement du traitement des remboursements.

Eaton a également donné à l'administration Trump un délai de 7 juin pour faire appel de sa décision exigeant les remboursements. Un appel pourrait interrompre le traitement des paiements.

Adam Hanover, directeur général et responsable des remboursements tarifaires au sein du cabinet de conseil fiscal et comptable CohnReznick, s'est dit stupéfait que M. Trump n'ait pas mis le holà au processus de remboursement, malgré le sursis prononcé par le juge.

"Je m'attendais à ce qu'il dise: "Ce n'est pas le bon moment, avec la guerre ou autre, alors nous ne traitons pas les droits de douane"", a déclaré M. Hanover.

M. Hanover a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Apple et d'autres grands importateurs finissent par demander des remboursements, ajoutant: "Il s'agit de sommes considérables".

DES DROITS DE DOUANE "DIFFICILES À GÉRER

M. Trump a déclaré à CNBC que les droits de douane alternatifs que son administration s'efforce d'imposer, en vertu de l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974, pourraient produire encore plus de recettes que les droits de douane invalidés, mais qu'ils seraient plus compliqués. La procédure tarifaire relative aux pratiques commerciales déloyales au titre de l'article 301 nécessite des enquêtes et des commentaires publics. Ces tarifs ne devraient pas être imposés avant juillet.

"Nous procédons donc différemment. Nous obtiendrons les mêmes chiffres - en fait, nous obtiendrons des chiffres plus importants - mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est la façon dont cela a été fait", a déclaré M. Trump.