Trump dit avoir reçu une réponse positive de l'Arabie saoudite sur les accords d'Abraham

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman Al Saud au sujet des accords d'Abraham , ajoutant qu'il pensait avoir reçu une réponse positive.

Le prince héritier a déclaré aux journalistes dans le bureau ovale que si l'Arabie saoudite souhaitait participer aux accords, qui normalisent les liens avec Israël, elle voulait également s'assurer qu'elle obtienne une voie claire pour une solution à deux États.