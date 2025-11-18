Trump déclare que les avions F-35 vendus à l'Arabie saoudite seront similaires à l'accord conclu avec Israël

Le président Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis vendraient des avions de combat furtifs F-35 à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord similaire à celui qu'ils ont conclu avec Israël.

"En ce qui me concerne, je pense qu'ils sont tous les deux à un niveau où ils devraient recevoir des F-35 haut de gamme", a déclaré Donald Trump, faisant référence à l'Arabie saoudite et à Israël en tant que grands alliés.