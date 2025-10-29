Trump déclare que la Corée du Sud a reçu l'autorisation de construire un sous-marin à propulsion nucléaire

Le président américain Donald Trump a écrit sur les médias sociaux jeudi qu'il avait donné à la Corée du Sud l'autorisation de construire un sous-marin à propulsion nucléaire, dans des commentaires faits au cours de son voyage en Asie.

Trump, qui a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myunget d'autres dirigeants régionaux au cours de sa visite, a également déclaré que Séoul avait accepté d'acheter de grandes quantités de pétrole et de gaz américains.

Trump et Lee ont finalisé les détails d'un accord commercial délicat lors d'un sommet en Corée du Sud mercredi .

Lee a également cherché à obtenir l'autorisation des États-Unis pour que la Corée du Sud puisse retraiter le combustible nucléaire afin d'alimenter des sous-marins qui pourraient suivre les navires nord-coréens et chinois pendant de plus longues périodes.

Séoul n'a pas le droit de procéder au retraitement sans l'accord des États-Unis, conformément à un pacte conclu entre les deux pays.

"J'ai donné mon accord pour qu'ils construisent un sous-marin à propulsion nucléaire, plutôt que les sous-marins diesel démodés et bien moins agiles qu'ils ont actuellement", a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social jeudi.