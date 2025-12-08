Trump attaque les nouveaux propriétaires de CBS à propos de l'interview de Marjorie Taylor Greene

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Coster

Le président américain Donald Trump a attaqué lundi les nouveaux propriétaires de CBS à propos d'une interview de son ancienne alliée Marjorie Taylor Greene dans l'émission "60 Minutes", le jour même où Paramount Skydance, propriétaire de CBS, a lancé une offre hostile sur le géant des médias Warner Bros. Discovery. L'émission d'information "60 Minutes" de CBS a diffusé dimanche une interview de Mme Greene, une républicaine de Géorgie qui a déclaré le mois dernier qu'elle démissionnait de la Chambre des représentants à la suite d'une brouille spectaculaire avec M. Trump.

Dans son billet du Monday Truth Social, Trump a écrit: "Mon vrai problème avec l'émission, cependant, n'était pas la traîtresse à faible QI, mais le fait que le nouveau propriétaire de 60 Minutes, Paramount, permette la diffusion d'une émission comme celle-là. Ils ne sont pas meilleurs que l'ancien propriétaire, qui vient de me payer des millions de dollars pour faire de faux reportages sur votre président préféré, MOI! Depuis qu'ils l'ont achetée, l'émission 60 Minutes est devenue pire!

M. Trump a également exigé des "excuses complètes et totales" de la part de l'émission et de sa correspondante Lesley Stahl, pour ce qu'il a qualifié de déclarations "incorrectes et diffamatoires" au sujet d'un ordinateur portable appartenant à Hunter, le fils de l'ancien président Joe Biden.

Un représentant de CBS News n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Paramount Skydance PSKY.O a fait lundi une offre de 108 milliards de dollars pour Warner Bros. Discovery WBD.O . Son offre en numéraire de 30 dollars par action inclut un financement d'Affinity Partners, la société d'investissement dirigée par Jared Kushner, le gendre de Trump.

Paramount Skydance a été créée en août après que Skydance Media, détenue par David Ellison, le fils de Larry Ellison, partisan de Trump et président exécutif d'Oracle, a pris le contrôle de Paramount dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 8,4 milliards de dollars.

David Ellison a aidé Skydance Media à obtenir l'autorisation réglementaire d'acheter Paramount en promettant que le réseau CBS refléterait les "perspectives idéologiques variées" des téléspectateurs américains.

Avant l'accord, Paramount a payé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par M. Trump au sujet d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris dans le cadre de l'émission "60 Minutes", qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison-Blanche. Avant le règlement, CBS a déclaré que les accusations n'étaient pas fondées.