Trump annonce qu'Eli Lilly construira six usines aux États-Unis

(Mise à jour avec le commentaire d'Eli Lilly au paragraphe 4)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le patron d'Eli Lilly LLY.N lui avait dit que le groupe pharmaceutique prévoyait de construire six usines aux États-Unis.

"J'ai parlé avec le directeur d'Eli Lilly, qui est un homme fantastique, une star en fait, très intelligent, et il m'a dit qu'il construisait six usines aux Etats-Unis, de grandes usines", a déclaré M. Trump lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche. Lilly a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d'accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement médicales. La société a depuis annoncé des détails sur trois usines, en Alabama, en Virginie et au Texas. Un porte-parole de Lilly a déclaré que l'entreprise avait annoncé des plans pour neuf nouveaux sites de production aux États-Unis depuis 2020, y compris les trois annoncés depuis l'année dernière.