 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump annonce qu'Eli Lilly construira six usines aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le commentaire d'Eli Lilly au paragraphe 4)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le patron d'Eli Lilly LLY.N lui avait dit que le groupe pharmaceutique prévoyait de construire six usines aux États-Unis.

"J'ai parlé avec le directeur d'Eli Lilly, qui est un homme fantastique, une star en fait, très intelligent, et il m'a dit qu'il construisait six usines aux Etats-Unis, de grandes usines", a déclaré M. Trump lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche. Lilly a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d'accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement médicales. La société a depuis annoncé des détails sur trois usines, en Alabama, en Virginie et au Texas. Un porte-parole de Lilly a déclaré que l'entreprise avait annoncé des plans pour neuf nouveaux sites de production aux États-Unis depuis 2020, y compris les trois annoncés depuis l'année dernière.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 023,920 USD NYSE +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank