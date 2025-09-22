Trump affirme qu'il y a un lien entre l'autisme et le Tylenol (paracétamol)

par Michael Erman, Ahmed Aboulenein et Julie Steenhuysen

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il existait un lien entre l'utilisation du Tylenol (paracétamol), un médicament contre la douleur vendu sans ordonnance, et le développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

Donald Trump a par ailleurs suggéré de recourir à la leucovorine, une forme d'acide folique, pour traiter les symptômes de l'autisme chez les enfants.

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé au même moment qu'elle autorisait le médicament fabriqué par GSK

GSK.L , qu'elle avait précédemment retiré de sa liste, pour soigner une maladie rare qu'elle associe à l'autisme.

La FDA va informer les médecins que l'utilisation pendant la grossesse de Tylenol, également connu sous le nom de paracétamol ou acétaminophène, peut être associée à un risque très élevé d'autisme, a déclaré Donald Trump, sans apporter d'éléments à l'appui de cette affirmation.

"Ce n'est pas bon de prendre du Tylenol", a-t-il déclaré pendant son allocution à la Maison blanche.

Les scientifiques affirment qu'il n'existe pas de preuves solides d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et l'autisme.

Le médicament est fabriqué par la société américaine Kenvue

KVUE.N , qui faisait partie jusqu'en 2023 de Johnson & Johnson

JNJ.N , et des versions génériques de l'acétaminophène sont également disponibles.

(Michael Erman à New York, Julie Steenhuysen à Chicago et Ahmed Aboulenein à Washington ; version française Tangi Salaün)