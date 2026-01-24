Trump a-t-il un recours contre JPMorgan pour avoir fermé ses comptes ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

Le président américain Donald Trump a déposé jeudi une plainte de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase et son directeur général Jamie Dimon pour avoir fermé ses comptes prétendument pour des raisons politiques.

Voici un examen des allégations de Trump et de la façon dont l'affaire pourrait se dérouler:

POURQUOI TRUMP INTENTE-T-IL UN PROCÈS?

La plus grande banque américaine a fermé les comptes de plusieurs entreprises de Trump en avril 2021, alors qu'elles étaient clientes depuis des décennies, selon la plainte de Trump. JPMorgan JPM.N a informé Trump de ces fermetures environ un mois après que ses partisans ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Trump a déclaré que les motivations de la banque étaient politiques et que JPMorgan avait violé la loi de Floride interdisant les pratiques commerciales déloyales et avait agi de mauvaise foi.

Trump a également accusé Dimon d'avoir ordonné l'établissement d'une "liste noire" malveillante destinée à mettre en garde les autres banques contre les relations commerciales avec la Trump Organization, les membres de la famille Trump et Trump lui-même. Trump a déclaré que la publication de cette liste noire constituait une diffamation commerciale en vertu de la loi de Floride et que ses entreprises avaient subi de ce fait un préjudice financier et de réputation considérable. Ce procès intervient après que Dimon a critiqué la politique d'immigration de Trump et sa proposition de plafonner les taux d'intérêt appliqués par les banques aux cartes de crédit.

JPMorgan a nié avoir commis des actes répréhensibles, a déclaré que l'action en justice n'était pas fondée et qu'elle fermait les comptes qui créaient un risque juridique ou réglementaire pour l'entreprise.

QUE DEVRA DÉMONTRER TRUMP POUR OBTENIR GAIN DE CAUSE?

L'affaire se résumera probablement à la question de savoir si l'équipe juridique de Trump peut prouver que la banque a annulé les comptes en raison de ses opinions politiques. Les conditions des accords bancaires tendent à favoriser fortement les banques, qui n'ont pas besoin de fournir une raison pour fermer un compte et les clients ne savent souvent pas pourquoi leurs comptes sont résiliés.

Dans ce cas, Trump a déclaré que JPMorgan avait donné un préavis de 60 jours pour la fermeture du compte, mais n'avait pas fourni de raison.

Les banques doivent surveiller leurs clients pour détecter toute une série de risques potentiels, et un client dont le compte a été fermé en raison d'une activité interdite, telle que le blanchiment d'argent, n'aurait aucun motif de contester cette décision.

Toutefois, certains motifs de résiliation d'un compte peuvent être considérés comme une pratique commerciale déloyale ou de mauvaise foi, notamment la fermeture d'un compte en raison de la religion ou de l'appartenance ethnique d'un client.

Selon les experts juridiques, l'annulation d'un compte en raison du point de vue politique du titulaire, ce que JPMorgan a déclaré ne pas faire, serait probablement inadmissible. Toutefois, cela pourrait être légal si les opinions du titulaire du compte étaient si extrêmes qu'elles minaient la confiance dans la banque. Trump pourrait faire valoir que ses opinions politiques sont courantes puisqu'il vient d'obtenir plus de 70 millions de voix en perdant l'élection de novembre 2020.

QU'EN EST-IL DE LA PLAINTE POUR DIFFAMATION COMMERCIALE?

La plainte de Trump pour diffamation commerciale découle de l'allégation d'une liste noire. Trump affirme que la liste noire de JPMorgan est réservée aux clients qui se sont rendus coupables de malversations ou d'autres actes méritant la fermeture de leur compte. Trump a déclaré que ses comptes commerciaux étaient en règle avant d'être ajoutés à la liste. En février 2024, près de trois ans après la fermeture des comptes, un juge de l'État de New York a déclaré Trump et ses entreprises responsables de fraude civile, dans une affaire portée par le procureur général de l'État. Une cour d'appel de l'État a ensuite rejeté une pénalité d'un demi-milliard de dollars à l'encontre de Trump, sans pour autant annuler complètement la conclusion de fraude. Les deux parties ont fait appel.

Selon les experts juridiques, les plaintes pour diffamation commerciale impliquent généralement un défendeur accusé de dénigrer le produit d'un plaignant pour obtenir un avantage concurrentiel - un aspect qui fait défaut dans les allégations de Trump. L'action dépendra de l'existence d'une liste noire et de la question de savoir si JPMorgan a fait des déclarations mensongères à d'autres banques au sujet de Trump et de ses activités.

COMMENT L'AFFAIRE VA-T-ELLE SE DÉROULER?

L'affaire a été portée devant le tribunal de l'État de Floride, dans le comté de Miami-Dade. JPMorgan pourrait tenter de porter l'affaire devant un tribunal fédéral, qui est souvent le lieu privilégié pour les entreprises accusées. Contrairement aux juges des tribunaux de première instance de Floride, qui sont généralement élus, les juges fédéraux sont nommés à vie. Capital One COF.N défend une affaire similaire intentée par des entreprises de Trump, qu'elle a renvoyée devant un tribunal fédéral.

JPMorgan tentera probablement de faire rejeter rapidement l'action en justice en faisant valoir que les allégations sont trop spéculatives pour justifier une action en justice. Si Trump parvient à franchir cette étape, il pourra demander des documents et l'accès à des témoins au sein de la banque.

COMMENT L'AFFAIRE POURRAIT-ELLE ÊTRE RÉSOLUE?

Si JPMorgan, qui est fortement réglementée par le gouvernement fédéral, ne peut pas obtenir le rejet de l'affaire, elle subira des pressions pour régler l'affaire avant le procès. Trump réclame 5 milliards de dollars, mais les dommages-intérêts dépendraient des perturbations causées aux entreprises de Trump par le changement d'établissement financier. Le président a déclaré que les fermetures de comptes l'ont contraint à s'adresser à de "petites banques un peu partout" Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a poursuivi plusieurs entreprises de médias à titre personnel. Deux de ces affaires ont été rapidement réglées , tandis que d'autres sont toujours en cours de procédure.