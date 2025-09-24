 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Truist relève le PT de JPMorgan en raison de l'amélioration de l'environnement des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Truist relève le PT de JPMorgan Chase

JPM.N à 319 $ contre 290 $, soit une hausse de 2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la nouvelle estimation du BPA pour 2025 et 2026 est de 19,55 $ et 20,20 $ respectivement, reflétant l'amélioration de l'environnement des marchés de capitaux pour la banque d'investissement, le négoce et la gestion de patrimoine/actifs

** La société de courtage indique que la nouvelle estimation du BPA pour 2027 à 22,80 $ reflète une croissance à deux chiffres des bénéfices en glissement annuel

** 16 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et deux comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 317 $ - selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains de séance de ~1 %, les actions ont augmenté de près de 31 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
316,170 USD NYSE +1,07%
TRUIST FINL
45,920 USD NYSE +0,50%
