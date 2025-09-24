Truist relève le PT de JPMorgan en raison de l'amélioration de l'environnement des marchés de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Truist relève le PT de JPMorgan Chase

JPM.N à 319 $ contre 290 $, soit une hausse de 2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la nouvelle estimation du BPA pour 2025 et 2026 est de 19,55 $ et 20,20 $ respectivement, reflétant l'amélioration de l'environnement des marchés de capitaux pour la banque d'investissement, le négoce et la gestion de patrimoine/actifs

** La société de courtage indique que la nouvelle estimation du BPA pour 2027 à 22,80 $ reflète une croissance à deux chiffres des bénéfices en glissement annuel

** 16 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et deux comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 317 $ - selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains de séance de ~1 %, les actions ont augmenté de près de 31 % depuis le début de l'année