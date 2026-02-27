Truist relève l'objectif de cours de TopBuild grâce à un carnet de commandes solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Truist augmente le PT de l'entreprise de toiture commerciale TopBuild BLD.N de 390$ à 410$, et réitère la notation à "hold"

** Le nouveau PT implique une baisse de 12,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon Truist, les offres et les carnets de commandes de la société restent solides dans les secteurs de l'isolation et de la toiture, même si le secteur résidentiel reste faible

** Cependant, Benchmark réduit le PT de BLD de 515 $ à 500 $

** Benchmark dit que la baisse du volume et des prix de BLD resserre les marges, la faiblesse du secteur résidentiel pesant sur la rentabilité malgré l'aide modeste apportée par les récentes acquisitions

** Douze des 16 maisons de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, quatre comme un "maintien"; leur PT médian est de 522,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 12,2 % depuis le début de l'année