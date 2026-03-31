Truist réduit le PT de Lennar, citant le passage à une stratégie d'éclairage du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 mars - ** Truist Securities réduit l'objectif de prix sur le constructeur de maisons Lennar Corp LEN.N de 95 $ à 90 $; réitère la notation "hold"
** Le nouveau PT représente encore une hausse de 6% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage note que LEN est en train de passer à une stratégie d'allègement des terrains, ce qui signifie qu'elle possède moins de terrains et utilise plutôt des options, des coentreprises ou des accords avec des tiers
** Les investisseurs craignent que cette stratégie, qui réduit le capital immobilisé dans les terrains, ne diminue les rendements à long terme et ne rende les bénéfices moins prévisibles
** Truist indique que la déclaration défensive de la direction soutenant sa stratégie d'aménagement du territoire a nui au sentiment des investisseurs; l'action a sous-performé au cours du mois dernier
** Les courtiers considèrent que le rendement des capitaux propres de la société en 2027 restera inchangé à 8,7 %
** La médiane des prévisions des 20 sociétés de courtage couvrant le titre est de 95 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, LEN a baissé de 17,4 % depuis le début de l'année
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