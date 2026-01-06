 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Truist lance la couverture d'EPAM Systems avec 'hold' (conserver)
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Truist Securities initie la couverture d'EPAM Systems EPAM.N avec "hold"; fixe le PT à $220 ** Le nouveau PT représente une hausse de 6,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action; EPAM est en hausse de 1,6 % à 209,94 $ dans les premiers échanges

** Truist considère EPAM comme un actif de services informatiques en amélioration mais en transition; ajoute que si la croissance est encore modérée, elle s'améliore

** Truist est optimiste quant à la stratégie et au message d'EPAM, qui semble trouver un écho auprès des clients

** "Nous démarrons avec une note d'attente étant donné la dynamique des taux de facturation sous pression de la société et l'intégration en cours de la récente grande fusion-acquisition" - Truist Securities

** Ajoute: "Les progrès continus vers l'expansion de son activité GenAI et les preuves d'une intégration réussie des récentes fusions-acquisitions pourraient nous rendre plus constructifs sur l'action"

** 14 des 19 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent "acheter" ou plus, 5 "conserver"; le PT médian est de 215 $ - données compilées par LSEG

** EPAM a chuté de 12,4 % en 2025

Valeurs associées

EPAM SYSTEMS
211,875 USD NYSE +2,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank