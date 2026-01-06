Truist lance la couverture d'EPAM Systems avec 'hold' (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Truist Securities initie la couverture d'EPAM Systems EPAM.N avec "hold"; fixe le PT à $220 ** Le nouveau PT représente une hausse de 6,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action; EPAM est en hausse de 1,6 % à 209,94 $ dans les premiers échanges

** Truist considère EPAM comme un actif de services informatiques en amélioration mais en transition; ajoute que si la croissance est encore modérée, elle s'améliore

** Truist est optimiste quant à la stratégie et au message d'EPAM, qui semble trouver un écho auprès des clients

** "Nous démarrons avec une note d'attente étant donné la dynamique des taux de facturation sous pression de la société et l'intégration en cours de la récente grande fusion-acquisition" - Truist Securities

** Ajoute: "Les progrès continus vers l'expansion de son activité GenAI et les preuves d'une intégration réussie des récentes fusions-acquisitions pourraient nous rendre plus constructifs sur l'action"

** 14 des 19 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent "acheter" ou plus, 5 "conserver"; le PT médian est de 215 $ - données compilées par LSEG

** EPAM a chuté de 12,4 % en 2025