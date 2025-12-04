 Aller au contenu principal
Truist commence à couvrir Cava en lui attribuant la note "achat"
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Truist Securities initie la couverture de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N avec une note d'achat et un objectif de prix de 66 $

** Les actions de CAVA augmentent de près de 1 % pour atteindre environ 55 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 21,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit les ventes de magasins comparables de CAVA rebondir à 4,5% d'ici le quatrième trimestre 2026 et à 4% à long terme, grâce à l'innovation des menus, à la croissance numérique, aux programmes de fidélisation, à la restauration et à une plus grande notoriété de la marque

** Truist indique que le fort retour sur investissement de la société pour son nouveau magasin et les notes d'étoiles Google plus élevées dans toutes les catégories de magasins par rapport aux pairs, signalent une forte opportunité de croissance

** Truist ajoute que CAVA ouvrira son 1000e magasin en 2031, un an avant la date prévue, et que la société de courtage voit un potentiel d'au moins 2 500 magasins à long terme

** Quatorze des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et neuf à "conserver"; leur prévision médiane est de 70,5 $; selon les données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont baissé de 51,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAVA GROUP
54,950 USD NYSE +0,81%
