Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trudeau fait l'impasse sur un sommet organisé par Trump avec Lopez Obrador Reuters • 07/07/2020 à 00:09









MEXICO/OTTAWA, 7 juillet (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau ne se rendra pas à Washington cette semaine en compagnie du président mexicain pour célébrer le nouvel accord de libre-échange USA-Mexique-Canada (ACEUM), après qu'Ottawa a exprimé ses craintes sur de possibles droits de douane américains sur les importations d'aluminium. Lors d'un entretien téléphonique lundi matin, Justin Trudeau a déclaré au président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador qu'il espérait que les discussions avec le président américain Donald Trump seraient fructueuses, ont fait savoir les services du dirigeant canadien. "AMLO" est attendu à la Maison blanche mercredi, son premier déplacement officiel hors du Mexique depuis sa prise de fonction il y a dix-neuf mois, et avait incité Trudeau à se joindre à lui. Dans un communiqué, les services de Trudeau ont indiqué que celui-ci participerait mercredi à un conseil des ministres et à une séance parlementaire à Ottawa. Trudeau lui-même avait déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas certain de se rendre à la Maison blanche, évoquant les tensions canado-américaines sur la question des possibles droits de douane sur les importations d'aluminium en provenance du Canada et les risques sanitaires liés au coronavirus. Le Premier ministre canadien a exprimé auprès de Lopez Obrador des "regrets" de ne pas pouvoir se rendre à Washington, ont dit les services de Trudeau. Au cours de cet entretien, a précisé Ottawa, les deux dirigeants ont évoqué l'ACEUM entré en vigueur la semaine dernière, la lutte contre la pandémie de coronavirus et les investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable. (Dave Graham, avec Steve Scherer à Ottawa et Daina Beth Solomon à Mexico; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.