Tronics: production de capteurs transférée à Thales information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Tronics, un fabricant de capteurs industriels, a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec son actionnaire minoritaire Thales en vue de lui transférer la production de capteurs personnalisés, actuellement assurée par ses soins. La société basée à Crolles, qui appartient au japonais TDK, indique avoir signé un contrat de transfert technologique et de licence au terme duquel son procédé de fabrication spécifique développé avec Thales sera transféré vers un site de fabrication appartenant à l'électronicien français. Les deux partenaires ont également procédé à une licence croisée de leurs droits d’utilisation liés à cette technologie. Le projet, dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 30 mois, représente une valeur d’environ dix millions d’euros. A la suite de cette annonce, l’action Tronics grimpait de plus de 14% jeudi à la Bourse de Paris, portant ses gains sur les douze derniers mois à plus de 62%.

Valeurs associées TRONICS MICROS. 6,3000 EUR Euronext Paris +13,51%