Troisième mois consécutif de baisse des exportations vietnamiennes vers les États-Unis en octobre

Les exportations du Viêt Nam chutent de 1,5 % en octobre par rapport au mois précédent

Baisse de 2,2 % des expéditions vers les États-Unis; les secteurs des téléphones et de l'habillement sont les plus touchés

L'excédent vietnamien avec les États-Unis s'élève à 111 milliards de dollars, en passe d'atteindre un nouveau record

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 20 % en août sur les importations de produits vietnamiens

Les exportations vietnamiennes ont chuté en octobre par rapport au mois précédent, les expéditions vers les États-Unis diminuant plus rapidement alors que le pays qui dépend du commerce s'adapte aux droits de douane américains, selon les données officielles publiées jeudi.

Le pays d'Asie du Sud-Est est toujours en pourparlers avec Washington au sujet d'un éventuel accord commercial. En août, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 20 % sur les importations américaines de produits vietnamiens dans le but de réduire le déficit commercial considérable des États-Unis avec le Viêt Nam.

Les droits de douane ont ralenti les exportations vietnamiennes vers les États-Unis, son plus grand marché étranger, mais le déséquilibre commercial demeure. Au cours des dix premiers mois de l'année, le Viêt Nam a enregistré un excédent commercial de 111 milliards de dollars avec les États-Unis, ce qui laisse présager un nouveau record annuel, selon les données vietnamiennes, qui sont généralement plus prudentes que les chiffres commerciaux américains.

Les États-Unis ne publient pas de données commerciales en raison de la fermeture du gouvernement fédéral.

En octobre, les exportations globales du Viêt Nam ont chuté de 1,5 % par rapport à septembre pour atteindre 42,05 milliards de dollars, tandis que les importations ont baissé de 1 % pour atteindre 39,45 milliards de dollars, selon l'Office national des statistiques du pays.

Les expéditions vers les États-Unis ont chuté sur une base mensuelle d'environ 2,2 % pour atteindre 13,4 milliards de dollars, selon le rapport - une troisième baisse mensuelle consécutive - marquant une accélération par rapport à la baisse de 1,4 % en septembre.

Les exportations totales en octobre ont progressé de 17,5 % sur un an, tandis que les importations ont augmenté de 16,8 % sur un an, selon les données, démontrant la résilience du pays grâce à de multiples accords commerciaux avec des partenaires à travers le monde.

BAISSE DE L'HABILLEMENT, HAUSSE DE LA CHAUSSURE

Les fabricants de téléphones mobiles ont été les plus grands perdants parmi les secteurs les plus dépendants des exportations vers les États-Unis. Les exportations de téléphones vietnamiens vers les États-Unis ont chuté de 15,2 % en octobre par rapport à septembre, prolongeant une tendance négative de plusieurs mois, même si l'industrie est exemptée des droits de douane américains plus élevés.

Samsung Electronics 005930.KS est l'un des plus grands exportateurs de téléphones du Viêt Nam vers les États-Unis.

Les exportations de textiles et de vêtements vers les États-Unis ont chuté de 7 % au cours du mois, tandis que les expéditions de chaussures ont augmenté de 15 %, compensant en partie la baisse des expéditions au cours des derniers mois. Le Vietnam est une plaque tournante majeure pour les fabricants occidentaux de vêtements et de chaussures, notamment Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE .

En octobre, la production industrielle du Vietnam a augmenté de 10,8 % sur un an et de 2,4 % par rapport à septembre, mais les flux d'investissements étrangers ont chuté de plus d'un quart pour atteindre 2,5 milliards de dollars par rapport au mois précédent.

Toutefois, les nouveaux investissements convenus ont augmenté de 24,2 % pour atteindre près de 3 milliards de dollars en octobre, ce qui témoigne d'un regain d'intérêt de la part des multinationales étrangères, dont la croissance du pays reste très dépendante.

Les ventes au détail ont augmenté de 7,2 % en octobre sur un an, selon les données, et les prix à la consommation ont augmenté de 3,25 % sur un an.