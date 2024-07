Troisième journée de hausse pour l'euro

" L'euro a connu un rallye de soulagement grâce à l'optimisme des investisseurs qui estiment que le Rassemblement national ne parviendra probablement pas à obtenir la majorité au parlement, même si cela ne sera confirmé qu'après le second tour de l'élection, le 7 juillet ", explique MUFG. Le spécialiste s'attend à ce que ce rebond ne dure pas.

(AOF) - La devise européenne gagne 0,28% à 1,0744 dollar, soutenue par un léger recul du risque politique en Europe au lendemain du premier tour des élections législatives. En témoigne, le resserrement du spread franco-allemand à un peu plus de 74 points de base. Il s'était écarté de 30 points de base à 80 points de base au cours des 2 dernières semaines suivant l'annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.