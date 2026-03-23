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Tripadvisor progresse grâce à la signature d'un accord de coopération avec Starboard
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société de voyage en ligne Tripadvisor TRIP.O ont augmenté de plus de 4 % à environ 10 $ dans les échanges matinaux

** La société signe un accord de coopération avec l'investisseur activiste Starboard Value et élargit son conseil d'administration de huit à dix administrateurs

** Tripadvisor ajoute Dhiren Fonseca et Andrew Cates à son conseil d'administration, avec effet immédiat, dans le cadre de l'accord

** Starboard recommandera l'élection de deux administrateurs supplémentaires lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a chuté de 33,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TRIPADVISOR
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