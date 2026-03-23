Tripadvisor évite l'affrontement avec Starboard, le titre gagne 4%
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:37
Tripadvisor annonce être parvenu à un accord avec Starboard Value, tuant ainsi dans l'oeuf un potentiel conflit actionnarial avec ce fonds d'investissement activiste américain dont le but est, outre l'achat d'actions, d'influencer activement les décisions des sociétés dans lesquelles il investit.
Concrètement, cet accord permet donc à Tripadvisor d'éviter une bataille de gouvernance : Starboard renonce à présenter ses propres candidats et soutiendra ceux du groupe lors de l'assemblée générale. En échange, il obtient une représentation accrue au conseil avec la création de deux nouveaux sièges.
Le conseil d'administration passe ainsi de 8 à 10 membres, reflétant l'influence renforcée de l'investisseur activiste. Starboard s'engage par ailleurs à respecter des clauses de statu quo, limitant ses actions futures.
Ainsi, Dhiren Fonseca et Andrew F. Cates ont été nommés au Conseil avec effet immédiat tandis que Starboard recommandera deux administrateurs supplémentaires en vue de leur élection lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026.
"Nous avons investi dans Tripadvisor car nous estimons que la société dispose d'une opportunité considérable en tant que leader mondial du voyage en ligne, avec une marque inégalée, une forte fidélité des utilisateurs et trois activités leaders sur leurs marchés. Nous apprécions l'approche collaborative adoptée par le Conseil et l'équipe de direction de Tripadvisor, et nous pensons que Dhiren et Andy, ainsi que les deux administrateurs qui rejoindront le Conseil lors de l'assemblée générale, constitueront d'excellents ajouts", a commenté Jeff Smith, associé gérant, directeur général et directeur des investissements de Starboard.
L'accord sera détaillé dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur boursier américain.
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