Tripadvisor conclut un accord avec l'investisseur activiste Starboard Value et élargit son conseil d'administration

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La société de voyage en ligne Tripadvisor

TRIP.O a déclaré lundi avoir signé un accord de coopération avec l'investisseur activiste Starboard Value et élargi son conseil d'administration de huit à dix administrateurs, dans le cadre d'une refonte majeure.

Tripadvisor a ajouté Dhiren Fonseca et Andrew Cates à son conseil d'administration, avec effet immédiat, dans le cadre de l'accord, a déclaré la société. Starboard recommandera l'élection de deux autres administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires.

Les actions de la société basée à Needham, dans le Massachusetts, ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges de prémarché à la suite de cette nouvelle.

Cette décision fait suite à l'envoi par Starboard d'une lettre au conseil d'administration demandant à Tripadvisor d'étudier officiellement la possibilité de vendre l'ensemble de l'entreprise et critiquant le rythme des efforts déployés pour examiner les alternatives stratégiques pour son unité de réservation de restaurants, TheFork.

L'entreprise est aux prises avec une reprise tardive des perturbations liées à la pandémie, alors qu'elle navigue dans un paysage de voyage concurrentiel, avec des pairs tels que Booking Holdings BKNG.O et Airbnb ABNB.O qui s'accaparent les parts de marché.