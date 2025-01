Trigano: un changement au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le constructeur de véhicules de loisirs Trigano fait part de la nomination de Carole Fiquemont comme membre de son conseil de surveillance pour une durée de quatre ans, succédant à Guido Carissimo, dont le mandat était arrivé à échéance.



Actuellement secrétaire général du Groupe Industriel Marcel Dassault, Carole Fiquemont possède une expérience pluridisciplinaire depuis plus de 25 ans en finance, fusion acquisition et compliance au sein de celui-ci.



Le groupe rappelle en outre que Guido Carissimo a assuré la direction opérationnelle de sa filiale italienne Trigano SpA de 1999 à 2003, puis été administrateur de Trigano de 2007 à 2016 et membre du conseil de surveillance depuis 2016.





