Trigano : recul de 6,8% de ses ventes sur l'exercice 2024/2025

(AOF) - Au terme de son exercice 2024/2025, Trigano a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros, en repli de 6,8%. Avec un recul de 4,1% des ventes, l’activité équipement des loisirs a été globalement pénalisée par la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques ont cependant bien résisté et progressent même légèrement en volume (+0,8%) grâce à une bonne dynamique en Europe du Nord et de l’Est.

Le chiffre d'affaires affiche un léger recul (-0,5% à taux de change et périmètre constants) en raison d'un mix des ventes défavorable lié à la baisse des ventes de remorques professionnelles.

Le maintien d'un bon niveau de rentabilité (résultat opérationnel courant estimé aux alentours de 9% du chiffre d'affaires) conjugué aux efforts de réduction des stocks et de maitrise de l'évolution du besoin en fonds de roulement a permis à Trigano de dégager sur l'exercice une trésorerie opérationnelle de l'ordre de 500 millions d'euros.

Confiant dans les perspectives de Trigano, le directoire a décidé de verser un deuxième acompte sur dividende de 1,85 euro par action au titre de l'exercice 2025. Le coupon sera détaché le 6 octobre 2025 et sa mise en paiement effectuée à compter du 8 octobre 2025. Il est rappelé qu'un premier acompte de 1,75 euro par action a été versé en mai dernier.

Quant à ses perspectives, Trigano indique que " dans un contexte de persistance d'incertitudes économiques et politiques pouvant impacter la croissance du marché du camping-car, le groupe restera attentif à l'évolution de la conjoncture et adaptera sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande ".

Les programmes d'amélioration de la productivité seront intensifiés durant l'exercice, de même que les actions de gains de parts de marchés sur l'ensemble du territoire européen ", précise la société spécialisée dans la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs.

