Trigano chute sur des perspectives moroses

(AOF) - Trigano (-7,82% à 142,60 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 ce mercredi après la publication de ses résultats semestriels. Le spécialiste du véhicule de loisirs annonce que la reconstitution du stock de camping-cars par les réseaux de distribution dont il bénéficié est maintenant achevée et que la croissance de son activité devrait donc se rapprocher de celle de ses marchés au cours des prochains mois. Le groupe affiche cependant un bénéfice net semestriel en hausse de 48,3% à 180,5 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant consolidé est en hausse de 40,3% sur un an à 243,2 millions d'euros.

"La faible dynamique du marché de la caravane se confirme", précise Trigano, ajoutant que "les perspectives d'une reprise de la demande sont envisagées au mieux au cours de l'exercice 2025", tandis que le marché des mobil-homes, resté soutenu au premier semestre bien qu'affecté par le niveau des taux d'intérêts, "pourrait être marqué par une diminution de l'investissement des gros opérateurs de l'hôtellerie de plein air".

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.