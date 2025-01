Trigano: CA en recul de plus de 17% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Trigano affiche un chiffre d'affaires en recul de 17,4% à 769,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 clos fin novembre (-18% à périmètre et taux de changes constants), par rapport à la même période un an auparavant.



'Les efforts destinés à normaliser le niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution conduisent Trigano à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à un comparable élevé', explique le constructeur de véhicules de loisirs.



Il revendique cependant des gains de parts sur le marché européen du camping-car, une dynamique qui 'reflète la justesse de la stratégie produits/prix mise en oeuvre au cours des derniers mois et devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la saison'.





Valeurs associées TRIGANO 124,40 EUR Euronext Paris 0,00%