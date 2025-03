Trigano : -15% vers 100,50E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Lourde sanction (-15%) pour Trigano qui publie un chiffre d'affaires en baisse de -12,1% en données brutes et de -16,5% à taux de change et périmètre constants.

Déjà en repli de près de -5% la veille, le titre dévisse de -20% en 5 séances (Trigano cotait 125,8E jeudi dernier) et retrace son plancher du 25 septembre dernier : un re-test des 98,65E du 16 septembre 2024 semble imminent.





