TRIBUNE CPR AM - GESTION À IMPACT : Notre vision doit être à long terme, nos actions immédiates

Respect des critères ESG ou performance financière ? Hier peut-être pertinente, la question est aujourd'hui parfaitement caduque. Réconciliant responsabilité et rendement, ambitions collectives et individuelles, la prise en compte de l'impact dans l'investissement marque un tournant.

Nos choix d'investissement doivent intégrer une réalité incontournable : notre monde va plus changer dans les prochaines années qu'au cours des 100 dernières. Souvenons-nous. Début 2020, la courbe de transformation de nos sociétés et de nos économies était déjà qualifiée d'exponentielle. Quinze mois plus tard, la Covid-19 a provoqué un bond en avant sans précédent. Digitalisation des pratiques, développement de vaccins en un temps record, déploiements prometteurs de solutions de transition écologique... Nous vivons une phase d'accélération technologique inédite. Avec, parallèlement, un autre basculement décisif : le recentrage sur l'humain. Pour la première fois, collectivement, nous avons renoncé à l'économie au « profit » de l'humain.

RÉAFFIRMER NOTRE MODÈLE SOCIAL

Ces mutations historiques doivent évidemment être portées par l'industrie financière. Si la prise en compte de l'impact constitue d'ores et déjà une tendance, je suis convaincu qu'elle n'en est encore qu'à ses prémices. Secouées de toute part, nos sociétés ont besoin de se projeter dans un nouveau modèle capitaliste autour d'une promesse claire : concilier croissance et foisonnement technologique avec un modèle durable à long terme. Aucune idéologie, altruisme ou sensiblerie ici, mais un indispensable pragmatisme, nécessaire à rendre le système encore plus efficient et humain. Chez CPR AM, nous sommes ainsi intimement persuadés qu'une économie reposant sur des inégalités n'est pas seulement injuste, elle est inefficace. Mais gardons aussi à l'esprit qu'il n'existe pas de développement humain sans développement économique.

