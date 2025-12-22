Trian et General Catalyst rachètent Janus Henderson pour 7,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fonds Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst ont convenu d'acheter le gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N pour 7,4 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés lundi, mettant ainsi un terme à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'une tendance plus générale à la fusion des gestionnaires d'actifs, qui luttent pour concurrencer les fonds indiciels bon marché gérés par des sociétés telles que BlackRock et Vanguard.

Les actionnaires de Janus Henderson recevront 49 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture du 24 octobre, dernier jour de cotation avant que la première proposition de Trian et General Catalyst ne soit révélée.

Les actions de la société ont augmenté de 3,4 % dans les premiers échanges. Elles ont surperformé leurs pairs T. Rowe Price TROW.O et AllianceBernstein AB.N cette année.

Janus Henderson a été créé en mai 2017 lorsque Henderson Group a fusionné avec Janus Capital, dans une opération qui a initialement déçu les investisseurs, le gestionnaire d'actifs continuant à faire face à des sorties de fonds et à des litiges internes.

Peltz a rejoint le conseil d'administration de Janus Henderson en 2022 après avoir acquis une participation importante. Il préconise depuis longtemps la consolidation dans le secteur fragmenté de la gestion d'actifs, où une base d'actifs plus importante peut se traduire par des frais et des marges plus élevés.

Trian, qui a fait les gros titres l'année dernière après une bataille de procurations infructueuse pour obtenir des sièges au conseil d'administration de Disney, est le plus grand actionnaire de Janus Henderson avec une participation de 20,6 %, après avoir investi pour la première fois en 2020.

Après la privatisation, l'actuel directeur général Ali Dibadj continuera à diriger l'entreprise.

Le groupe d'investisseurs qui rachète Janus comprend également la Qatar Investment Authority et la société d'investissement alternatif Sun Hung Kai & Co. basée à Hong Kong.

L'opération devrait être finalisée à la mi-2026.