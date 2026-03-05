TRÉSORERIE-Les rendements des bons du Trésor progressent pour la quatrième journée, les prix du pétrole augmentant le risque d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du brut poursuivent leur ascension alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'aggrave

* Les demandes initiales d'allocations chômage sont légèrement inférieures aux attentes

* Les attentes de réduction des taux de la Fed diminuent en raison des craintes d'inflation

(Mise à jour sur les marchés américains de l'après-midi) par Chuck Mikolajczak

Les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la quatrième journée consécutive jeudi, alors que l'expansion de la guerre en Iran a exercé une pression à la hausse sur les prix du pétrole, alimentant les craintes d'une augmentation de l'inflation et réduisant les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Le brut américain CLc1 a bondi de 8,91% à 81,29 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 85,61 dollars le baril, en hausse de 5,17% sur la journée , alors que d'autres pétroliers ont été attaqués dans les eaux du Golfe et que la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran s'est intensifiée. Des drones iraniens sont entrés en Azerbaïdjan, menaçant d'étendre la crise à d'autres producteurs de pétrole de la région.

Les prix du brut ont grimpé de plus de 18 % depuis le début de la guerre la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a augmenté de 5 points de base à 4,132% après avoir atteint un plus haut de trois semaines à 4,15%. Le rendement a augmenté de plus de 17 points de base au cours des quatre derniers jours, sa plus forte hausse en quatre séances depuis le début du mois de juillet.

"La flambée des prix de l'essence associée aux événements au Moyen-Orient est clairement une préoccupation pour les personnes qui anticipent une réaction de la Fed", a déclaré Michael Green, stratège en chef du marché chez Simplify Asset Management à Philadelphie.

"Le point essentiel est que les craintes d'inflation réduisent les attentes des gens en ce qui concerne les réductions de la Fed, c'est vraiment ce qui alimente la courbe plus que toute autre chose"

Les marchés évaluent actuellement à environ 40 points de base les réductions de la Fed cette année, contre environ 50 points de base avant le début de la guerre, selon les données de LSEG.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=TWEB a augmenté de 2,6 points de base à 4,743% après avoir atteint 4,772%, son plus haut niveau depuis le 12 février. Les attentes d'une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed sont tombées à 32,2%, selon l'outil FedWatch du CME , contre 47,4% il y a une semaine et 75% il y a un mois.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 54,4 points de base.

Les données économiques récentes ont également servi à indiquer que les pressions sur les prix persistent tandis que le marché du travail reste stable, ce qui rend moins probable la nécessité pour la Fed de réduire les taux d'intérêt. Le département du travail a déclaré que les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 28 février étaient stables à 213 000 en données corrigées des variations saisonnières, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation de 215 000 faite par les économistes interrogés par Reuters. D'autres données du département du travail ont montré que les prix à l'importation ont augmenté 0,2 % le mois dernier, ce qui correspond aux attentes, après un gain révisé à la hausse de 0,2 % en décembre, car une baisse du coût des produits énergétiques a été plus que compensée par une augmentation des prix des biens d'équipement. En outre, la productivité des travailleurs a ralenti à un taux annualisé de 2,8 % au quatrième trimestre, après un taux révisé à la hausse de 5,2 % au troisième trimestre, tandis que les coûts unitaires de main-d'œuvre ont augmenté à un taux de 2,8 % après une baisse précédente de 1,8 %.

Ces données sont publiées avant la publication vendredi du rapport sur la masse salariale du gouvernement, qui déterminera également les attentes concernant la politique de la Fed.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a gagné 4,4 points de base pour atteindre 3,587 %. Le rendement à deux ans a augmenté de près de 22 points de base au cours des quatre dernières séances, son plus grand bond en quatre jours depuis la mi-mai. Les responsables de la Fed ont récemment exprimé leur point de vue sur le fait qu'il faudra du temps pour évaluer l'impact du conflit iranien sur les décisions de politique monétaire. Toutefois, le gouverneur Stephen Miran a déclaré mercredi sur Bloomberg TV que la guerre n'avait pas modifié la nécessité de réduire les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré jeudi sur que l'inflation toujours élevée et les récents chiffres de l'emploi plus solides pourraient modifier les perspectives de risque de la Fed à un moment où le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner une nouvelle hausse des principaux prix à la consommation.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans (TIPS) US5YTIP=TWEB était à 2,556 %, son plus haut niveau depuis le 30 janvier, après avoir clôturé à 2,5 % mercredi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB était en dernier lieu à 2,303%, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3% par an au cours de la prochaine décennie.