TRÉSORERIE-Les rendements américains poursuivent leur chute après les remarques de Trump sur la Chine

Les rendements américains de référence étaient en forte baisse vendredi en fin de matinée, prolongeant les pertes subies plus tôt dans la session après que le président Donald Trump a menacé d'augmenter "massivement" les droits de douane sur les importations en provenance de Chine.

La longue déclaration du président sur Truth Social a fait sortir les taux de leur récente fourchette, le rendement du Trésor à 10 ans atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-septembre. La baisse plus marquée des rendements du Trésor a reflété la chute des actions, ce qui est souvent le signe que les investisseurs sont à la recherche d'une valeur refuge.

Ces derniers jours, la dette souveraine américaine est restée au point mort, car la fermeture du gouvernement, qui en est à son dixième jour , a interrompu la production d'indicateurs économiques cruciaux.

"C'est de l'huile sur le feu. Pendant un certain temps, il semblait que les choses allaient bien entre Trump et Xi, mais les dernières mesures de contrôle des exportations chinoises de minéraux de terres rares ont mis Trump hors de lui", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

"Beaucoup de choses peuvent se produire d'ici le sommet de l'APEC où ils étaient censés se rencontrer, il ne serait donc pas surprenant de voir les esprits s'apaiser d'ici là."

Plus tôt, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, avait déclaré à CNBC que la banque centrale pourrait prendre des mesures "prudentes" pour abaisser les taux d'intérêt de référence, contribuant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que la banque centrale ne serait pas poussée à réduire excessivement ses taux d'intérêt par des changements de personnel et un affaiblissement du marché de l'emploi.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a baissé de 8,9 points de base à 4,057%, son plus bas niveau depuis le 18 septembre. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=TWEB a baissé de 8,2 points de base à 4,651%.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considéré comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 53,7 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=TWEB , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a baissé de 7,7 points de base pour atteindre 3,522 %.

Le point mort des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans (TIPS) US5YTIP=TWEB se situait à 2,387 % après avoir clôturé à 2,425 % le 9 octobre.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB était pour la dernière fois à 2,33 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an pour la prochaine décennie.