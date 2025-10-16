TRÉSORERIE-Les rendements américains chutent, les inquiétudes concernant le commerce et les banques régionales réduisant l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tensions commerciales et les inquiétudes sur le marché du crédit font baisser les rendements des bons du Trésor

L'industrie manufacturière des États du centre du littoral atlantique se contracte en octobre

Le sentiment des constructeurs immobiliers américains atteint son plus haut niveau depuis 6 mois

(Mise à jour sur les marchés américains de l'après-midi) par Chuck Mikolajczak

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont chuté jeudi, le rendement de l'obligation à deux ans atteignant son niveau le plus bas depuis plus de trois ans, les inquiétudes concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les inquiétudes sur le marché du crédit ayant réduit l'appétit pour les actifs plus risqués. Les rendements ont fortement baissé depuis vendredi, lorsque le président américain Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les marchandises chinoises à trois chiffres, suivi cette semaine par les deux pays imposant des frais portuaires supplémentaires aux entreprises de transport maritime et les critiques des responsables américains sur les contrôles élargis des exportations de terres rares de la Chine. Après s'être maintenus près de la marque inchangée au début des échanges, les rendements ont chuté alors que les actions américaines se sont vendues , affaiblies par les baisses des banques régionales après que Zions Bancorporation ZION.O ait déclaré qu'elle prendrait une charge-off sur deux prêts commerciaux et industriels, augmentant les inquiétudes sur le marché du crédit à la suite des faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor.

"Les marchés commencent à réagir à la possibilité qu'une guerre commerciale plus intense puisse nuire non seulement à l'économie mondiale, mais aussi à notre économie", a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez LNW à Philadelphie. Selon lui, les inquiétudes concernant le crédit ont accru l'anxiété.

"À ce stade, nous pourrions assister à une fuite vers la qualité, une fuite traditionnelle vers la qualité, qui entraîne une légère hausse des bons du Trésor." Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans

US10YT=TWEB a baissé de 6,9 points de base à 3,976% après avoir chuté à 3,971%, son niveau le plus bas depuis le 7 avril. Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré qu'il souhaitait une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion d'octobre de la banque centrale en raison des résultats mitigés du marché de l'emploi, mais qu'il envisageait une réduction plus lente si le marché de l'emploi s'accélérait ou si le PIB se maintenait, tandis que son collègue gouverneur Stephen Miran a de nouveau plaidé en faveur d'une réduction encore plus agressive des taux. Selon l'outil FedWatch du CME , les marchés tablent sur une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed à la fin du mois, avec une probabilité de 3,2 % pour une réduction plus importante de 50 points de base. Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=TWEB , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a chuté de 8 points de base à 3,426 % après être tombé à 3,412 %, son niveau le plus bas depuis septembre 2022. Les investisseurs ont également été confrontés à un manque de données économiques en raison de la fermeture du gouvernement. Malgré la fermeture du gouvernement, certaines données économiques ont tout de même été publiées. La Banque fédérale de réserve de Philadelphie a déclaré que son indice d'activité commerciale a chuté à -12,8 ce mois-ci, contre 23,2 en septembre, et en dessous de l'estimation de 8,5 des économistes interrogés par Reuters. Une valeur inférieure à zéro indique une contraction. En outre, l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a montré que le sentiment des constructeurs de maisons a bondi à un plus haut de six mois en octobre, dans l'espoir que la baisse des taux d'intérêt hypothécaires stimulerait la demande de logements. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=TWEB a baissé de 5,5 points de base à 4,583%.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau positif de 54,7 points de base.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans (TIPS) US5YTIP=TWEB était à 2,317 % après avoir clôturé à 2,351 % mercredi, son niveau le plus bas depuis le 30 juin.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB était en dernier lieu à 2,274%, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3% par an au cours de la prochaine décennie.