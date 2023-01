Très fort succès de l’augmentation de capital de NFL Biosciences avec plus de 3 millions d’euros levés

• Fort succès du placement auprès des investisseurs professionnels avec une base diversifiée d’investisseurs français et internationaux pour un montant de 2,45 M€.

• Participation exceptionnelle des particuliers via la plateforme PrimaryBid avec une offre sursouscrite près de 3 fois et près de 1 000 ordres reçus pour un montant de 1,6 M€, alloués à 0,6 M€ .

• Prix de souscription fixé à 2,23 € par actions nouvelles, en milieu de fourchette.

• Un horizon de trésorerie sécurisé sur plus de 12 mois permettant à NFL Biosciences d’atteindre en 2023 les étapes clés de validation des deux études en cours sur NFL-101 comme aide au sevrage tabagique.

• Règlement livraison des actions nouvelles le 2 février 2023.

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions (la "Société"), annonce aujourd’hui le fort succès de sa levée de fonds pour un montant total de 3 059 910,11 € par voie d'augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une part d'investisseurs professionnels à hauteur de 2,5 M€, et d’autre part des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à hauteur de 0,6 M€ (l’ « Opération »).